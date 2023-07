In Oberschleißheim: Schwere Brandstiftung im Hochhaus

Über die Drehleiter löschen die Einsatzkräfte im fünften Stock. © Feuerwehr Oberschleissheim

Ein Wohnungsbrand hat am Montagabend in einem sechsstöckigen Hochhaus in Oberschleißheim schweren Schaden angerichtet. Feuerwehr und Polizei evakuierten den ganzen Wohnblock – die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein Wohungsbrand hat am Montagabend in einem sechsstöckigen Hochhaus in Oberschleißheim schweren Schaden angerichtet. Verletzt wurde niemand.

Alle Bewohner mussten aus ihren Wohnungen raus

Die Polizei evakuierte gegen 18.30 Uhr den Wohnblock am Fohlenanger. Etwa 20 Personen mussten sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei ermittelt mit dem Verdacht auf schwere Brandstiftung und geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt und Dutzende Menschen in Lebensgefahr gebracht wurden.

Aufmerksamer Nachbar verhindert weit Schlimmeres

Am Montag gegen 18.30 Uhr hörte ein Bewohner, wie der Rauchmelder in einer benachbarten Wohnung im fünften Stock piepte, zudem roch er Rauch. Sofort alarmierte er den Notruf. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oberschleißheim, der ABC-Zug München-Land und mehrere Streifen der Münchner Polizei rückten aus.

Bettsofa brennt

Ein Trupp der Feuerwehr drang mit schwerem Atemschutz über das Treppenhaus in den fünften Stock vor, zugleich bekämpften die Einsatzkräfte den Brand über die Drehleiter von außen. In der Wohnung brannte ein Bettsofa, wie die Feuerwehr mitteilt. Personen hielten sich nicht in der Wohnung auf.

Dichter Rauch: „Wir hatten null Sicht“

Es habe so dichter schwarzer Rauch in den Räumen gestanden. „Wir hatten null Sicht“, berichtet einer der Feuerwehrmänner. Diese konnten das Feuer rasch löschen und den Brand unter Kontrolle bringen. Das Treppenhaus schirmte die Feuerwehr vor dem Rauch ab. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. mm