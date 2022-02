Orkantief hält Feuerwehren auf Trab

Symbolbild © DPA Dietmar Gabbert

Bisher hat das Orkantief Ylenia im Landkreis seit dem frühen Morgen zahlreiche Einsätze ausgelöst.

Landkreis – Die Feuerwehren im Landkreis sind seit 5.15 Uhr in Alarmbereitschaft. Bisher hat Orkantief Ylenia mindestens 26 Einsätze im Landkreis ausgelöst. Personen wurden nicht verletzt, meldet die Feuerwehreinsatzzentrale. Bäume stürzten auf Gehwege und auf Straßen, Werbetafeln und Bauzäune wurden umgestoßen. Die Freiwilligen Feuerwehren rückten in Neuried, Straßlach-Dingharting, Arget und weiteren Gemeinden aus. In Unterschleißheim hatten sich am Dach des Sehbehinderten- und Blindenzentrums Blechteile gelöst. Weil sich zwei Meter lange Platten weggeweht zu werden drohten, sperrte die Feuerwehr ringsum Straßen ab. Die Berufsfeuerwehr München unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim mit einer Teleskopleiter. Die Blechplatten sind inzwischen gesichert.

Wochenmärkte in Haar und Unterhaching finden statt

Der Schwerpunkt der Einsätze lag eher auf dem südlichen Landkreis. Der Schleißheimer Schlosspark bleibt heute vorsorglich geschlossen. Die Wochenmärkte in Haar und Unterhaching finden statt. mm