Betrunkene rast über Verkehrsinsel und will flüchten

Erst rast eine Frau über eine Verkehrsinsel in Oberschleißheim, dann versucht sie zu flüchten. Auslaufendes Öl macht ihr den Plan zunichte.

Oberschleißheim - Eine betrunkene Frau hat in Oberschleißheim nach einem Unfall für ordentlich Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 31-Jährige Oberschleißheimerin an Neujahr gegen 6.50 Uhr mit ihrem Opel über eine Verkehrsinsel auf der Mittenheimer Straße und wollte anschließend vom Unfallort flüchten. Eine aufgerissene Ölwanne zwang die Frau zum Anhalten, sie rief einen Abschleppdienst, um sich so aus dem Staub zu machen. Ein Zeuge informierte allerdings die Polizei, die Beamten verhinderten die Unfallflucht. Bei der 31-Jährigen wurde ein Atemalkohol von 1,5 Promille festgestellt, ihr wurde der Führerschein entzogen. Auf die Frau warten Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer und versuchter Unfallflucht. Der Sachschaden beträgt insgesamt 3.500 Euro, verletzt wurde niemand.

ses