75-Jähriger bremst zu spät – Vier Autos krachen ineinander

Von: Laura May

Die Polizei sicherte die Unfallstelle. © Horst Galuschka/imago

In Oberschleißheim ist es am Donnerstag zu einer Massenkarambolage gekommen. Die Ursache war wohl Unaufmerksamkeit.

Oberschleißheim – Am Donnerstag, 10. August, ist es gegen 17.30 in Oberschleißheim zu einer Karambolage zwischen vier Pkw gekommen. Darüber informiert die Polizei.

Ein 75-jähriger Münchner fuhr mit seinem Mercedes auf der Freisinger Straße in östliche Richtung. Vor ihm fuhren ein 44-jähriger Österreicher in seinem Seat Leon, ein 55-jähriger Münchner in seinem VW Käfer und eine 33-jährige Münchnerin in einem Skoda Oktavia.

An der Ecke zur Hochmuttinger Straße mussten laut Polizei alle vier Autos wegen einer Ampel bremsen. Der 75-Jährige bremste allerdings nicht rechtzeitig und fuhr auf den Seat vor ihm auf. Es kam zu einem Dominoeffekt, alle viel Fahrzeuge wurden aufeinander geschoben.

Die Beifahrerin des Österreichers sowie der Käferfahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an allen Autos betägt rund 21.000 Euro.

