Vom Medizinstudent zum Priesteranwärter: „Ich musste es ausprobieren“

Von: Anna Liebelt

Teilen

Bei seiner Weihe zum Diakon in der Frauenkirche in München legte Kardinal Reinhard Marx Priesteranwärter Sebastian König still die Hände auf. Damit ist die Weihe zum Diakon vollzogen. Anschließend folgte ein Gebet. © Privat

Sebastian König brach sein Medizinstudium ab, um ein Priester zu werden. Diese Entscheidung war nicht leicht für den 30-Jährigen. Im Interview erzählt er, was ihn dazu bewegt hat, in den Dienst der Kirche zu treten.

Oberschleißheim/Taufkirchen – Sebastian König möchte Priester werden. Das war aber nicht immer so: Drei Jahre lang studierte er Medizin – und brach dann das Studium ab. Eine Entscheidung, die der Taufkirchner nicht leichtfertig traf, aber auch nicht bereut. Nun kam er seinem Traum einen Schritt näher. Vor Kurzem empfing der 30-jährige Priesteranwärter des Pfarrverbands St. Wilhelm in Oberschleißheim seine Weihe zum Diakon. Im Interview erzählt er, was ihn dazu bewegt hat, in den Dienst der Kirche zu treten und vor welchen Aufgaben er nun steht.

Herr König, erst Arzt, jetzt Priester: Warum haben Sie das Medizinstudium aufgegeben?

Ich habe sechs Semester Medizin studiert, aber zum Schluss war der Unfriede so groß. Ich habe mir lange eingeredet, dass es nicht der richtige Schritt ist, ins Priesterseminar zu gehen. Aber irgendwann konnte ich nicht mehr und ich musste es ausprobieren.

Was hat Sie dazu gebracht, diesen Weg einzuschlagen?

Ein Meilenstein war wohl der Glaubensweg. Ich bin nicht religiös aufgewachsen, ich bin seit der Firmung nicht mehr in die Kirche gegangen. Von einem Schulfreund ist aber der Vater früh gestroben, und er ist bei seinem Großvater aufgewachsen. Der war sehr gläubig. Mein Freund war dann in einer Phase, in der er nicht wusste, was er glauben soll. Er hat mich also bei einer Fahrradfahrt gefragt: „Du, glaubst du eigentlich an Gott?“. Noch nie hatte mich jemand so direkt gefragt, und mich hat es nicht mehr losgelassen. Ich war perplex und hatte keine Antwort.

Was zieht Sie zur Kirche, wo sich der Großteil der Bevölkerung eher vom Glauben weg bewegt?

Gott und die Menschen. Ich habe eine lange Zeit nach Gott gesucht. Das war eine ganz persönliche, individuelle Suche. Irgendwann konnte ich Gott und die Kirche nicht mehr trennen. Mit 19 Jahren war ich das erste Mal beichten und dann regelmäßig in Gottesdiensten. Dort habe ich Gott in Gebeten, in der Beichte, den Sakramenten und in der Gemeinschaft mit anderen Glaubenden wiederentdeckt. Ich habe das Glück diese Schönheit in der Kirche zu sehen, trotz – und das ist das Bittere – der ganzen Negativität um uns herum. Ich kann die Realität nicht verweigern, aber an der Kirche, selbst mit all ihrer Dunkelheit, festhalten. Es ist kein Schöngerede, es ist furchtbar, was alles passiert. Aber es ist meine tiefe Überzeugung und ich kann der Kirche nicht meinen Rücken kehren, um mit Gott unterwegs zu sein.

Sebastian König möchte Priester. Die Entscheidung traf der 30-Jährige nicht leichtfertig. © Privat

Was ist ein Diakon und welche Aufgaben hat er inne?

Ein Diakon ist neben dem Priester und dem Bischof ein Amtsträger, für den eine Weihe durch den Bischof nötig ist. Vom Wort her ist ein Diakon ein Diener. Bedeutet: Immer mehr zu dienen, immer mehr verfügbar zu sein, für Gott und die Menschen. Beim Diakon ist das sehr konkret der geistliche Dienst. Wir versprechen zum Beispiel, das Fünf-Stunden-Gebet. Bei jeder Messfeier und jedem Gottesdienst kommen weitere Dienste hinzu. Wichtig ist auch das diakonale Element, also der Dienst an den Armen oder Benachteiligten. Ich gehe jeden Sonntag zum Beispiel mit ins Altersheim.

Wie wird man Diakon?

Auf jeden Fall braucht man eine Ausbildung und eine Berufung. Für die braucht’s Neigung, Eignung und die Bestätigung der Kirche. Neigung heißt, ich muss es wollen. Die Eignung wird durch Praktika, Fortbildungen und dem Hochschulabschluss geprüft, den man in Deutschland benötigt, um Priester zu werden. Hinzu kommt die Bestätigung der Kirche, ob die Ausbilder im Priesterseminar im Gesamteindruck und in Übereinstimmung mit dem Bischof eine Berufung sehen können.

Wie kann man sich die Weihe zum Diakon vorstellen?

Die wichtigsten Elemente passierten bereits in den Tagen vorher, an denen ich mit einem Diakon alles durchgesprochen habe. Zur Vorbereitung habe ich eine Puppe getauft und zwei Menschen getraut, die unverheiratet aber kein Paar sind. Zudem war ich im Kloster. Es ist vorgesehen, dass man vor den Weihen auf Exerzitien geht zum Schweigen. Am Tag der Weihe selber habe ich mich in der Krypta des Münchner Doms angezogen und bin mit allen Anwärtern eingezogen.

Und dann haben Sie Kardinal Reinhard Marx getroffen....

Ja, die Weihe ist integriert in den Gottesdienstes und findet nach der Predigt statt. Im ersten Schritt bat mich der Bischof mich vorzustellen. Ich musste zum Altar gehen und „hier bin ich“ sagen. Das ist speziell bei der Weihe. Dann folgten die Versprechen und anschließend die Weihe. In meinem Fall habe ich auch das Zölibat versprochen. Der Bischof legte mir dann still die Hände auf. Anschließend betete er ein Weihgebet. Das ist eigentlich sehr unspektakulär.

Gibt es einen Leitspruch, der über ihrer Weihe stand und der Sie künftig begleiten wird?

Wir haben als Spruch über unserer Ausbildung, den Bibelvers „Fahrt hinaus, wo es tief ist“. Das ist eine Stelle im fünften Kapitel des Lukas Evangelium, wo Jesus das erste Mal Petrus begegnet. Der Spruch, der mich aber am meisten bewegt, ist aus dem Johannes Brief (1 Joh. 4,10): „Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und er uns seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat.“

Das Gespräch führte Anna Liebelt.