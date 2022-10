Vorbereitet, falls der Strom ausfällt: Schleißheim kauft Notstromaggregate

Von: Andreas Sachse

Teilen

Dunkel und kalt bleibt’s, wenn durch die Leitungen kein Strom mehr fließt. © Nicolas Armer/DPA

Für 100 000 Euro hat die Gemeinde Oberschleißheim zwei Notaggregate angeschafft.

Oberschleißheim – Für den Fall eines großflächigen Stromausfalls hat sich die Gemeinde Oberschleißheim zwei Notstromaggregate zugelegt. Die „Leuchttürme“ sollen Polizei, Feuerwehr und das Rathaus am Leben halten. Ein Krisenstab übernimmt die Leitung.

Die für 100 000 Euro angeschafften Geräte sind bei den Feuerwehren in Badersfeld und Oberschleißheim untergebracht. Die Feuerwache an der Freisinger Straße verfügte bereits über eine eigene Anlage. Die Notstromaggregate werden mit Diesel betrieben, stehen der Gemeinde also unbegrenzt zur Verfügung – so lange der Treibstoff eben reicht. Die neuen Geräte sind mobil. Sollte die Stromversorgung tatsächlich kollabieren, könnten die Aggregate jederzeit mit den ebenfalls neu beschafften Anhängern von der Feuerwehr ins Rathaus und zur Polizeiinspektion transportiert werden.

Notfall-Infos für Bürger

Seit geraumer Zeit warnt das Landratsamt kreisangehörige Kommunen, sich auf solcherlei Szenarien vorzubereiten. Für die Bevölkerung stehen eigene Ratgeber auf der Homepage der Kreisbehörde zur Verfügung. Unter anderem sind Merkblätter zu Krisensituationen eingestellt, die beispielsweise über das korrekte Verhalten bei Hochwasser, Gefahrstoff-Freisetzung und Stromausfall informieren. Auch der zwischenzeitlich vergriffene Ratgeber des Bundesamts für Bevölkerungsschutz steht zur Verfügung.

Die Gemeinde stellt sich darauf ein, an zentraler Stelle in Oberschleißheim öffentlich zugänglich „Informationen für den Notfall“ zu verbreiten. Vor dem Rathaus, am Bahnhof und am Bürgerplatz sollen Handlungsempfehlungen unabhängig von fehleranfälligen elektronischen Kommunikationswegen über Schaukästen vermittelt werden. Rathaussprecherin Doris Rohe kündigte an, in der nächsten Ausgabe des Gemeindeblatts Tipps für den Katastrophenfall zu veröffentlichen.

„Der Markt ist leer gefegt.“

Bürgermeister Markus Böck (CSU) teilte mit, die beiden Notstromaggregate in einer Eilentscheidung im eigenen Ermessen angeschafft zu haben. „Der Markt ist leer gefegt.“ Hätte er die Sitzung des Gemeinderats abgewartet, wären womöglich keine Geräte mehr zu finden gewesen. Die Fraktionen segneten die Entscheidung im Nachhinein ab. Lediglich Sebastian Riedelbauch (ÖDP) wähnte sich in seiner Funktion als Gemeinderat übergangen: „Unser Job wird so entwertet.“

In dem Zusammenhang stieß bei den Grünen auf Kritik, dass ausgerechnet die Gemeinde in einem Notfall für die Versorgung der Polizei mit Strom zuständig sei. „Das ist eindeutig Aufgabe des Innenministeriums“, monierte Fraktionsvorsitzender Fritz-Gerrit Kropp. Anscheinend gibt es aber einen „uralten Vertrag zwischen der Gemeinde und der Polizei“, wonach das Rathaus im Ernstfall den Strom für die Polizei sicher zu stellen hat.

Weitere Nachrichten aus Oberschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.