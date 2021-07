Schleißheimer ohne Trinkwasser: War es Sabotage?

Illegale Öl-Entsorgung

Von Andreas Sachse schließen

Die Natur und ein Umweltsünder haben wichtige Versorgungseinrichtungen der Gemeinde Oberschleißheim am Wochenende lahm gelegt. Eine Umwelt-Katastrophe drohte.

Ober-/Unterschleißheim - Nahe dem Wasserwerk schlug Samstagabend der Blitz ein. Wenige Stunden zuvor hatte ein Unbekannter eine ölhaltige Substanz im Kanal entsorgt. Ein nach wie vor ungeklärter, dritter Vorfall gab dem Wasserwerk am Sonntagabend den Rest. Die Gemeinde richtete eine Notversorgung mit 6000 Flaschen Wasser ein. Entwarnung deutete sich erst am Mittwoch an. Gegen Mittag gab das Gesundheitsamt Leitungswasser als unbedenklich frei. Bis dahin bestand eine Abkoch-Anordnung der in Oberschleißheim und Unterschleißheim eingerichteten Krisenstäbe.

Krisensitzung der Bürgermeister von Unterschleißheim und Oberschleißheim

Zahlreiche Nothelfer haben ein dramatisches Wochenende hinter sich. Mitarbeiter beider Kommunen, Feuerwehren, der ABC-Zug München-Land und andere Helfer kamen bis Montagmorgen nicht zur Ruhe. Sonntagabend beriefen beide Bürgermeister eine Krisensitzung ein. Beide Kommunen nutzen das Wasserwerk im Berglwald. Der bislang ungeklärte Schadensfall war zu dem Zeitpunkt nicht beigelegt. Erst gegen 1 Uhr am Montag liefen die Pumpen zuletzt auch für Oberschleißheim wieder an.

Unbekannter entsorgt ölhaltige Substanz illegal im Kanal

Im Gemeinderat am Dienstag war Oberschleißheims Bürgermeister Markus Böck (CSU) um einen chronologischen Bericht bemüht. Demnach hat ein Unbekannter irgendwann am Samstag bis zu 500 Liter einer nicht näher definierten, ölhaltigen Substanz im Kanal entsorgt. „Womöglich sogar mehr“, so Böck. Das Klärwerk drohte zu kollabieren.

Verseuchung des Gänsbachs drohte

Ohne schnelle Hilfe von Feuerwehr und ABC-Zug wäre der Gänsbach wohl mit der Brühe verseucht worden. Die Kripo ermittelt. Böck sprach von einem Sabotageakt. Schaden sei abgewendet worden. Hätte man den kontaminierten Klärschlamm austauschen müssen, wäre die Anlage bis zu sechs Monate ausgefallen.

Blitzschlag legt Wasserwerk lahm

Gegen Abend schlug der Blitz am Wasserwerk ein. Strom fiel aus. Notaggregate hielten den Laden am Laufen. Weshalb die Pumpen nur 24 Stunden darauf erneut ausfielen, ist bis heute unklar. Trotz Notaggregaten versagten die Pumpen ihren Dienst. Laut Böck bestand die Gefahr, das Trinkwasser kontaminiert würde. Mit eigenem Notaggregat sorgte die Feuerwehr Unterschleißheim für den nötigen Druck, „Fremdeinleitungen“ zu verhindern.

Über den Notverbund des Zweckverbands Wasserversorgung Freising-Süd sollten beide Kommunen noch in der Nacht auf Montag mit Trinkwasser versorgt werden. Der Druck reichte zunächst aber nicht für Oberschleißheim. Die Fehleranalyse läuft. Besonders freut Markus Böck, dass die Notversorgung am Wochenende sicher gestellt war. Schulen und Kitas wurden ab Montag mit Mineralwasser beliefert. Ausgabestellen der Oberschleißheimer Feuerwehr stehen für den Ernstfall zur Verfügung.

Wasserwerks-Leiter hat noch nie etwas Vergleichbares erlebt

Letztendlich scheint die Gemeinde mit dem Schrecken davon gekommen zu sein. Narben freilich bleiben. Wasserwerks-Leiter Anton Mayer teilte mit, nie zuvor etwas Vergleichbares erlebt zu haben. Via Lautsprecher soll die Bevölkerung informiert werden, dass Entwarnung gegeben ist. Bürgermeister Böck sagte zu, die Gemeinde in einem ausreichend starken Notverbund verankern zu wollen. Damit Oberschleißheim beim nächsten Mal nicht am längsten auf sauberes Wasser warten muss.