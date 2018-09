Zoff am Kreuzacker: Wohnbau droht zu scheitern

Der Streit über den Wohnbau am Kreuzacker spitzt sich zu: Bauträger und Gemeinde machen sich gegenseitig Vorwürfe. Das ganze Projekt droht zu scheitern. Und noch einer ist sauer.

Oberschleißheim – Im Streit um den Kreuzacker in Oberschleißheim sind die Fronten zwischen Gemeinde und den Bauträgern verhärtet. In einem offenen Brief hatten die „Concept Bau“ und „Baywobau“ dem Rathaus nur wenige Stunden vor der Gemeinderatssitzung vorgehalten, die Wohnbebauung auf dem dreigeteilten, 4,7 Hektar großen Areal zwischen Schäferanger, St.-Margarethen-Straße und Moosweg zu verzögern. Ein weiterer Vorwurf: Die Gemeinde mache sich die Interessen des Eigentümers der mittleren Grundstücke, Gemeinderat Josef Negele (FW), zu eigen. Die Münchner Planungsbüros drohen, ganz aus dem Projekt auszusteigen. Sie wollen sich nicht weiter reglementieren lassen.

Klare Regeln für Bauträger

Die Eigentümer der beiden äußeren Flächen wollen seit Jahren bauen. Beide Grundstücke sind an die Münchner Planungsbüros verkauft – unter dem Vorbehalt, dass sie dort tatsächlich Wohnungen bauen dürfen und die Gemeinde Baurecht erteilt. Mit den Plänen war die Gemeinde nicht einverstanden und lehnte diese ab. Vielmehr verpflichtete sie die Bauherrn dazu, auch öffentliche Einrichtungen zu schaffen. Weil Grundstückseigner und Bauträger an der Bebauung gut verdienen, sollen sie ihren Beitrag für Kindergärten, Schulen, Tagesstätten, Grünanlagen, Wege und Parkplätze leisten. Und 30 Prozent des geplanten Wohnraums muss sozialer Wohnbau sein.

+ Wildwuchs statt Wohnraum: Das Areal am Kreuzacker schlummert hinter dichter Bepflanzung vor sich hin. © Sachse

Grundbesitzer Negele betonte stets, weder verkaufen noch bauen zu wollen, sagte aber im Dezember 2017, sich einem Gesamtkonzept für das Areal nicht zu verschließen. Auch er ist nun sauer: Denn man habe ihn daraufhin verpflichten wollen, binnen fünf Jahren zu bauen. So lange sollte er mit „Concept Bau“ und „Baywobau“ gemeinsam in Haftung genommen werden. „Darauf lasse ich mich nicht ein.“ Darum hat er den städtebaulichen Vertrag nicht unterschrieben. Ihn deshalb als Verweigerer darzustellen, sei aber unredlich, findet Negele.

Negele: Bauträger „wollen Reibach machen“

In einem offenen Brief betont er: Die Nachbarn hätten nie den Kontakt zu ihm gesucht und stattdessen „Concept Bau“ und „Baywobau“ beauftragt, ihre Pläne auszuarbeiten. „Eingebunden war ich nicht.“ Als er von den Plänen erfuhr, habe er festgestellt, dass die Planungsbüros ihm die Kosten für öffentliche Infrastruktur aufbürden wollen. Die Büros seien nur daran interessiert, die Grundstücke profitabel zu bebauen. „Sie wollen hohe Geschossflächen und Reibach machen.“

Auch Negeles Parteifreund und Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) scheint überzeugt, dass „Concept Bau“ und „Baywobau“ nicht das Allgemeinwohl im Auge haben. Deren offenen Brief nennt er eine „haarsträubende Attacke“. Die Krönung sei ein Treffen mit Grundstückseignern und Planern im Juni gewesen: Dabei sei dem Bauausschuss jegliche Kompetenz abgesprochen worden.

Angst vor Scheitern

Mit einer Mehrheit von SPD, FDP und FW beschloss der Ausschuss nun, ein neues Planungsbüro mit einem Gesamtplan für das Areal zu beauftragen. Was aus dem Kreuzacker wird, ist also völlig ungewiss. Peter Benthues (CSU) ist nicht bereit, sich vom Projekt zu verabschieden. „Beide Seiten haben sich weit aus dem Fenster gelehnt, Vertrauen ist geschaffen worden.“ Ob der neue Planer die Entwürfe der Münchner Büros berücksichtigt und die Investoren am Ball bleiben, sei unklar. Denn „Verärgerung ist spürbar“. Auch Gemeinderat Peter Lebmeir (CSU) ist besorgt: Mit ihren Entwürfen seien die Investoren in Vorleistung gegangen. Ihnen nun die Chance zu verwehren, zum Gesamtplan beizutragen, nennt er einen „Affront. Wenn sie nicht mitspielen, geht die Tür endgültig zu.“