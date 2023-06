Ökologische Tierhaltung: Die Natur hören, fühlen und riechen auf dem Stadtgut Riem

Auf dem Erlebnis-Bauernhof kommen die Schüler in Kontakt mit den Tieren und dürfen auch selbst gerne mit anpacken.

Schüler besuchen „Erlebnis Bauernhof“

Von Laura May schließen

Die Schüler der 7. Klasse der Carl-Steinmeier-Mittelschule Hohenbrunn haben jetzt am „Erlebnis Bauernhof“ teilgenommen. Für einige von ihnen etwas ganz Neues.

Landkreis – Wie fühlt sich eine Schweineschnauze an? Was ist der Unterschied zwischen Heu und Stroh? Woher kommen unsere Lebensmittel und wie funktioniert ein Bauernhof? Damit diese und viele weitere Fragen für junge Menschen nicht unbeantwortet bleiben, gibt es seit 2012 das Programm „Erlebnis Bauernhof“ für bayerische Schüler. Seit Beginn haben bereits über 393 000 Schulkinder in über 19 900 Klassen teilgenommen.

Die Schüler der 7. Klasse der Carl-Steinmeier-Mittelschule Hohenbrunn konnten zum Auftakt des diesjährigen Aktionszeitraums (bis 28. Juli) auf dem Stadtgut Riem ökologische Tierhaltung kennenlernen. Für viele aus der Klasse war es das erste Mal auf einem Bauernhof. „Manche haben noch nie eine echte Kuh gesehen“, sagt Lehrer Jan Stolletzki. Der 28-Jährige kennt die Aktion „Erlebnis Bauernhof“ noch aus seiner vorigen Schule und wollte auch seinen aktuellen Schülern diese Erfahrung ermöglichen. „Ich will, dass sie die Landwirtschaft schätzen lernen und verantwortungsvoll mit Nutztiererzeugnissen umgehen.“

Essen und Umwelt wird als Komplex immer wichtiger

Schulleiterin Christina Schmidt weiß den Einsatz des jungen Lehrers zu schätzen. „Ich freue mich über alles, was mit der Natur zu tun hat“, sagt sie. „Essen und Umwelt ist für uns immer ein großes Thema. Auch sie beobachtet, dass immer weniger Kinder Berührungspunkte mit der Landwirtschaft haben. Um dem entgegenzuwirken, gibt es die „Gemüseackerdemie“ – ein 40 Quadratmeter großer Acker vor dem Hohenbrunner Ortseingang, auf dem ihre Schüler selbst anbauen. Vor allem die Deutschklasse und die Klasse ukrainischer Kinder sind dort aktiv. Auf dem Feld könne auch die deutsche Sprache oft ungezwungener geübt werden. Und: „Kinder, die von woanders herkommen, langen oft ganz anders hin.“ Im Gegensatz zu vielen Kindern, die in Deutschland aufwachsen, hätten sie oft noch mehr Bezug zur Landwirtschaft.

Wenig Berührungspunkte mit der Landwirtschaft

Obwohl die Hohenbrunner Schüler nicht mitten in der Stadt aufwachsen, haben sie wenig Berührungspunkte mit der Landwirtschaft. Viele würden ihren Wohnort (hauptsächlich Ottobrunn) generell selten verlassen. „Die kennen teils den Marienplatz gar nicht“, erzählt Lehrer Stolletzki.

Nach anfänglichem Misstrauen taut auch der letzte Schüler auf

Auf dem Stadtgut Riem konnten sie die Natur hören, fühlen und auch riechen. Hasenfutter sammeln und füttern, Kühe und Schafe auf die Weide lassen, Schweine streicheln, Esel tätscheln. An diesem Vormittag war für alle etwas dabei. Und nach anfänglichem Misstrauen taute auch der letzte Schüler auf und verließ den Hof mit leuchtenden Augen. „Im Vorhinein waren sie nicht so begeistert“, sagt Stolletzki schmunzelnd, während seine Schüler im Stroh fläzen. „Aber jetzt sind sie voll dabei.“

Auch wenn sie nicht direkt den Beruf des Landwirtes wählen – die Schüler haben mindestens einmal einen Bauernhof betreten und eine Vorstellung davon bekommen, wie Milch und Fleisch entstehen und wie viel Arbeit hinter unserer Nahrungsmittelproduktion steht.