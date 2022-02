Knapp 1000 Ottobrunner, Neubiberger, Hohenbrunner und Höhenkirchner beteiligen sich an Lichterketten

Von: Marc Schreib

Auch mit einer LED-Kerze kann man ein stimmungsvolles Zeichen setzen (Ottobrunner Rathausplatz). © Marc Schreib

Menschen aller Generationen haben sich am Donnerstagabend an der Lichterkette in Ottobrunn und in Höhenkirchen beteiligt. Sie wollten damit den Zusammenhalt stärken.

Ottobrunn – Mit dieser Resonanz können die Veranstalter absolut zufrieden sein. An der Lichterkette für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft haben sich laut Polizei knapp 1000 Menschen beteiligt, rund 900 in Ottobrunn (auf der Achse Kirche St. Otto – Rathaus – Kirche St. Magdalena), 50 waren es in Höhenkirchen.

Die Beamten waren mit mehreren Mannschaftswagen angerückt. Der Grund für das größere Aufgebot: In sozialen Medien hatten Coronamaßnahmen-Kritiker zu einer Aktion aufgerufen, auch ihre Meinung kundzutun. Laut Inspektionsleiter Armin Ganserer war eine kleine Gruppe Spaziergänger vor Ort (rund 20 Menschen), die die Strecke der Lichterkette auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgegangen sind. Sie suchten hin und wieder das Gespräch mit den Teilnehmern der Lichterkette und verteilten auch Schokoladenstückchen. Sie waren ohne Masken unterwegs, hielten dafür aber die Abstände ein, zumindest im tolerablen Bereich. Störungen odersonstige Zwischenfälle gab es keine. Trotzdem sind die Polizeikräfte in und um München stark belastet aufgrund der Vielzahl an Versammlungen.

Polarisierung weit vorangeschritten

Nicht nur Erwachsene auch Eltern mit ihren Kindern säumten die Strecke, an einer Stelle wurde Punsch ausgeschenkt, an einer anderen Kerzen für diejenigen verteilt, die selbst nichts dabei hatten. Ganz in der Nähe der Kirche von St. Otto hielt Pfarrer Martin Ringhof ein Kerzchen in der Hand. Er beteiligte sich, weil ihm der gesellschaftliche Zusammenhalt auch persönlich wichtig erscheint. Auch angesichts der vielen Themen, die zur Zeit für eine Polarisierung sorgen. Nicht nur bei Corona, auch bei der Klimafrage bemerke man eine Spaltung, quer durch die Familien. Die Initiative von Pfarreimitglied Monika Löser wollte er unterstützen.

Maria Lichtmess als passendes Fest im Hintergrund

Kurz vor der Lichteraktion wurde in St. Otto Messe gefeiert. Die Gottesdienstbesucher durften Kerzen mitnehmen. Der Zeitpunkt war gut gewählt. Erst tags zuvor wurde Maria Lichtmess gefeiert. Dabei geht es darum, dass Maria und Josef den kleinen Christus in den Tempel mitnehmen, wo verkündet wird, dass dieses Kind der Retter für die Israeliten und für alle anderen Völker sei. Diese universalistische Perspektive findet sich auch bei dem christlichen Fest: „Nicht wir gegen die, sondern wir alle zusammen.“

Einer der Teilnehmer, Werner Wolf (77) ,hat in Ottobrunner noch nie bei einer Lichterkette mitgemacht. Seinem Gedächtnis nach findet sie hier auch das allererste Mal statt. Er muss es wissen.