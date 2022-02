30 000 Euro mehr für Ottobrunns Spielplätze

60 000 Euro im Haushalt eingestellt

Von Marc Schreib schließen

Die CSU im Gemeinderat Ottobrunn wünscht sich auch barrierefreie und inklusive Geräte für Kinder mit Einschränkungen.

Ottobrunn – Für die Spielplätze in Ottobrunn stehen jetzt 60 000 Euro im Haushalt zur Verfügung, eine Aufstockung um 30 000 Euro. Die CSU-Fraktionen hatte um eine Erhöhung gebeten. Sie unterbreitete Vorschläge, den Spielplatz am Brunneck betreffend, die von den Mitgliedern des Hauptausschusses einhellig begrüßt wurden. Der Spielplatz am Brunneck bietet laut CSU-Fraktion derzeit kaum Angebote für Kinder und Jugendliche. Jedoch sieht sie einen großen Bedarf in diesem von Natur umgebenen Gebiet: In der nächsten und näheren Umgebung befinden sich ein dicht besiedeltes Wohngebiet und Schulen, wie Susanne Vordermaier im Hauptausschuss ausführte.

Barrierefreies Karussell

Für die CSU-Fraktion wichtig: Der Spielplatz soll eine Alleinstellung haben, er soll behindertengerecht ausgestattet sein – erreichbar auch durch den öffentlichen Nahverkehr. Vordermaier plädierte für die Aufstellung eines Sandmatschtisches und einer Holzwippe. Eine naturnahe Kletter-, Hangel- und Balancierlandschaft könnte zusätzlich geschaffen werden. Außerdem wünscht man sich barrierefreie und inklusive Spielgeräte. Ottobrunn verfüge bislang über kein inklusives und barrierefreies Spielgerät. Die Lage am Brunneck eigne sich optimal, da diese unmittelbar an einer asphaltierten Straße liegt, welche über eine barrierefreie Bushaltestelle verfügt. Auch könnte man direkt vor Ort einen Behinderten-Parkplatz ausweisen. Lediglich die kurze Zuwegung vom Gehweg zum Spielgerät müsse bezüglich Belag und Gefälle barrierefrei ausgestaltet werden. Die CSU beantragte für diesen Ort ein inklusives und barrierefreies Karussell, welches über ein Platzangebot für zwei Rollstühle und weitere Sitzmöglichkeiten verfügen soll. So werde sichergestellt, dass sich Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam vergnügen können. Vordermaier: „Es wäre eine Bereicherung für Ottobrunn.“ Das sahen auch die übrigen Ausschussmitglieder so. Jetzt müssen nur noch die Planungen vonstattengehen.