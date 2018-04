Schon zweiter Unfall nach Ampelausfall

Der Kreuzungsbereich Haidgraben/Unterhachinger Straße in Ottobrunn wird zunehmend zum Problem. Genauer gesagt die Ampelanlage an der Kreuzung. Die ist wiederholt ausgefallen. Mit Folgen: „Wenn dort die Ampel nicht funktioniert, kann man darauf warten, bis es kracht“, sagt Karl Werner von der Ottobrunner Polizei.

Ottobrunn– Erst am Mittwochmorgen gab es an der Kreuzung nahe des Isar-Centers einen technischen Defekt. Wie ein Mitarbeiter der für die Reparatur zuständigen Straßenmeisterei Riem auf Merkur-Nachfrage mitteilt, sei ein Rotlicht kaputt gegangen. Prompt stießen zwei Autos zusammen.

Und auch in der vergangenen Woche war die Anlage ausgefallen. Wie berichtet, hatten Ameisen einen Kurzschluss ausgelöst. Auch da musste die Polizei ausrücken. Die Bilanz: ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, darunter ein Oldtimer, zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Einer der Unfallbeteiligten, ein 40 Jahre alter Unterhachinger, der seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte, kommt regelmäßig an der Kreuzung vorbei, seitdem er in Ottobrunn arbeitet. Eine BMW-Fahrerin hatte ihm am Mittwochmorgen vergangener Woche an der Kreuzung die Vorfahrt genommen und war mit seinem Opel zusammengestoßen. Sein Auto wurden daraufhin gegen einen alten Mercedes geschleudert.

Betroffener Pendlerschaut seit Unfallgenau hin

Zwar erlitt der Unterhachinger mit Prellungen im Rücken- und Brustbereich sowie Hautabschürfungen lediglich leichtere Verletzungen, aufgrund einer Vorerkrankung musste er dennoch ins Krankenhaus, war für drei Tage krank geschrieben. „Dass ist natürlich nicht gerade günstig, weil ich momentan noch in Probezeit bin“, sagt er. Außerdem sei ein Verkehrsunfall immer unangenehm. „Das kostet Zeit, Geld und Nerven.“

Momentan hat der 40-Jährige einen Leihwagen. Den Kreuzungsbereich passiert er seit dem Unfall mit einem mulmigen Gefühl. Auch weil die Ampelanlage, wie er behauptet, immer wieder einmal nicht funktioniert. „Da macht man sich natürlich jedes Mal Gedanken, dass einem erneut jemand reinfahren könnte.“ Auch am Mittwoch hat er den Ampel-Ausfall bemerkt – und gleich die Polizei verständigt. Er bittet die Verantwortlichen nun, dafür zu sorgen, dass die Lichtzeichenanlage so Instand gesetzt wird, dass sie wieder durchgehend intakt ist.

Verantwortlich für die Ampelanlage, die an einer Kreisstraße liegt, ist das Staatliche Bauamt Freising. Der zuständigen Mitarbeiterin Jessica Swoboda ist bisher nichts davon bekannt, dass die Ampelanlage häufig ausfällt. Auch in der Gemeinde Ottobrunn hat man noch keine Beschwerden von Bürgern aufgrund der Kreuzung und seiner Lichtzeichen-Anlage vernommen, wie Ordnungsamt-Mitarbeiter Thomas Nieder betont.

Ob die Ampelanlage wirklich so störanfallig ist, kann auch die Ottobrunner Polizei nicht sagen. Fest steht aber, dass es bei einem Ausfall relativ häufig scheppert. Zwar würden in der Gemeinde Ottobunn auch an anderen Kreuzungen immer mal wieder Ampeln ausfallen, sagt Verkehrssachbearbeiter Karl. „Dort kommen die Verkehrsteilnehmer aber besser mit der Situation zurecht.“ Denn im Vergleich zu anderen Stellen gebe es an der Kreuzung Haidgraben/Unterhachinger Straße deutlich mehr Unfälle. Warum das so ist, ist Karl ein Rätsel. „Die Kreuzung an der Unterhachinger Straße ist genauso übersichtlich und ausgeschildert wie anderswo.“