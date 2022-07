Anbau zwei Stockwerke höher - Das Hotel Pazific in neuer Gestalt

Gebäude an der Rosenheimer Landstraße

Von Max Wochinger schließen

Das Hotel Pazific hat stürmische Zeiten erlebt. Aber jetzt hat das Gebäude eine Bestimmung und eine Ausgestaltung erfahren, wie es der Gemeinde gefällt.

Ottobrunn – Die Umwandlung des ehemaligen Hotel Pazific in Ottobrunn zu einem Wohn- und Geschäftshaus nimmt nun weiter Form an: Der zweigeschossige Anbau wird um zwei weitere Etagen erweitert. Dem hat der Planungs- und Umweltausschuss am Dienstagabend zugestimmt.

Investor springt wegen mangelnder Rentabilität ab

In den beiden neuen Geschossen mit Flachdach sollen zwei Dreizimmerwohnungen (Wohnfläche gut 60 Quadratmeter) sowie zwei Vierzimmerwohnungen (rund 93 Quadratmeter groß) gebaut werden. Von der Gemeinde sind vier Stellplätze für Autos abzulösen, das kostet den Bauherren 48 000 Euro. Anfang vergangenen Jahres hatte der Planungs- und Umweltausschuss einem Investor das Einvernehmen erteilt, aus dem ehemaligen Hotel an der Rosenheimer Landstraße ein Wohn- und Geschäftshaus mit Bäckerei und Café zu machen. Der Investor aber sprang wegen mangelnder Rentabilität ab. Der neue Eigentümer des Hotels wollte das Gebäude als Unterkunft für Flüchtlinge nutzen. Anwohner fürchteten dadurch einen Wertverlust ihrer Immobilien. „Unsere Grundstücke werden nichts mehr wert sein“, hieß es gar auf der Bürgerversammlung. Anfang 2022 einigte sich die Gemeinde mit dem Bauwerber auf eine Umwandlung zu einem Wohn- und Geschäftsgebäude statt einer reinen Asylunterkunft.

Der jetzige Bauherr ist die Saadet Pazific Holding, der Planungs- und Umweltausschuss stimmte einstimmig für die Erweiterung des Baus.