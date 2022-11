Alles zum Wechsel: Reifen-Experte räumt mit Mythen auf

Was man über Profiltiefe, „O bis O“ und Testsieger wissen sollte

Von Max Wochinger schließen

Bei Reifen Widholzer in Ottobrunn geht es derzeit Schlag auf Schlag: alle 20 Minuten ein anderes Auto. Es ist Reifenwechsel-Zeit. Otto Widholzer, 60, Kfz-Meister, 30 Jahre Werkstatt-Erfahrung, erklärt, warum die Regel „O bis O“ eigentlich nicht stimmt.

Mythos 1: Erst wenn Schnee fällt, muss man Winterreifen aufziehen!

Das ist falsch. Wenn Schnee auf den Straßen liegt, ist man zu spät dran mit dem Reifenwechsel. „Ich rate, schon im September mit dem Wechseln anzufangen“, sagt Experte Widholzer. Es kommt nämlich auf die Temperatur an: Wenn das Thermometer in der Nacht unter sieben Grad fällt, sollte man Winterreifen aufziehen. Der Grund: Winterreifen haben bei dieser Witterung eine bessere Haftung, weil die Gummimischung weicher ist. Den Ausspruch „O bis O“, also von Ostern bis Oktober, sollte man deshalb auch nur als grobe Faustregel verstehen.

Mythos 2: Es gibt eine Winterreifen-Pflicht in Deutschland!

Das ist nicht ganz richtig. „Wir haben in Deutschland eine situative Winterreifen-Pflicht“, sagt Widholzer. Nur bei winterlichen Bedingungen müssen Winterreifen montiert sein. Hier ist das eigene Urteilsvermögen gefragt: Morgendlicher Frühreif etwa gilt als winterlich. Ein gesetzlich festgelegtes Datum für das Fahren mit Winterreifen wie in Österreich oder der Schweiz gibt es nicht.

Mythos 3: M+S-Reifen sind Winterreifen gleichgestellt!

M+S steht für Matsch und Schnee; die Bezeichnung steht auch auf Ganzjahresreifen. Mittlerweile gibt es aber eine neue Gesetzgebung, so Widholzer: Winter- oder Ganzjahresreifen müssen jetzt das „Schneeflockensymbol“ tragen. Dann sind die Reifen für den Winter zugelassen. Bei witterungsbedingten Verkehrsunfällen achten Polizisten auf das Symbol.

Mythos 4: Statt Winterreifen kann man auch Ganzjahresreifen fahren!

Der Einsatz von Ganzjahresreifen hängt vom Einsatz und Auto ab. Besitzern von PS-starken Wagen, die auch mal zum Skifahren in die Alpen fahren, rät der Experte den Kauf von Winterreifen. „Ganzjahresreifen, die im Sommer bei 35 Grad und im Winter bei minus 15 Grad gefahren werden, können nicht dieselbe Leistung haben wie Winterreifen.“ Fürs Zweitauto genügen Ganzjahresreifen.

Mythos 5: Profiltiefe ist wichtiger als Reifenalter!

Die gesetzliche Mindesttiefe beträgt 1,6 Millimeter. „Aber alles, was unter vier Millimeter hat, gehört ausgewechselt“, sagt der Profi. Auch das Alter ist entscheidend: Nach sieben Jahren sollten Reifen getauscht werden, da die Gummimischung aushärtet. Dass Reifen alt sind, merkt man übrigens daran, dass sie schon bei Nässe durchdrehen.

Mythos 6: Winterreifen sind beim Fahren lauter als Sommerreifen!

Früher, ja. Damals gab es noch grobstollige Profilblöcke im Winterreifen. Heutzutage gibt es keine großen Unterschiede mehr; fast alle Reifen sind sogenannte Lamellenreifen – und die sind leiser.

Mythos 7: Ich kann den Reifenwechsel auch selbst machen!

Kommt darauf an: Moderne Autos aus Frankreich etwa verfügen über eine Luftdruckkontrolle; die muss nach dem Reifenwechsel neu im System eingestellt werden. Das klappt aber nur mit einem Steuergerät einer Fachwerkstatt, sagt der Autoprofi. Bei den meisten deutschen Fahrzeugen könne man es selbst mit der Hand einstellen. Aber Vorsicht: Wer nur wenig Ahnung von Autos hat, sollte die Reifen in einer Werkstatt wechseln lassen. Neue Winterreifen für einen VW Golf zum Beispiel kosten mit Fachberatung und Montage rund 600 Euro. Die Beratung sei wichtig, so Widholzer, Testsieger aus Zeitschriften seien nicht immer die beste Wahl.

Mythos 8: Die besseren Reifen gehören immer auf die Vorderachse!

Nein! Die Reifen mit dem besseren Profil müssen immer auf die hintere Achse – selbst bei einem Frontantrieb. Autos mit abgefahrenen Reifen auf der Hinterachse geraten schnell ins Schleudern.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.