Ausgerechnet am Adventssonntag: 100 Ottobrunner Haushalte ohne Wasser

Ärgerlich: Ausgerechnet am Adventssonntag gibt‘s kein Wasser für 100 Ottobrunner Haushalte. Manche Betroffene fühlten sich von der Gemeinde schlecht informiert.

Ottobrunn – Der zweite Advent bekommt für einige Ottobrunner eine ganz neue Bedeutung: „Warten auf das Wasser.“ Von einem Schreiben des Wasserversorgungsbetriebs (WVB) der Gemeinde Ottobrunn ist das Ehepaar Diessel und Immig überrascht worden. Sie wohnen im Dr.-Otto-Bösner-Weg und gehören zu den 100 Haushalten, denen am Sonntag, 9. Dezember, von 7 bis 17 Uhr der Hahn zugedreht wird.

Die Maßnahme erstreckt sich auf das Gebiet Siemens-/Daimlerstraße und Haidgraben zwischen Prinz-Otto-Straße und Gutenbergstraße. Die Arbeiten an der Wasserversorgungsleitung hat der Versorger per Schreiben an die betroffenen Haushalte angekündigt. Tipps zur Vorbereitung: „Füllen sie einen Wasservorrat (zum Beispiel zur Toilettenspülung) in Eimer oder Badewanne.“ Wem das nicht reicht, so heißt es im Schreiben, der könne auch das Phoenixbad aufsuchen. Damit ist nicht gemeint, Eintritt zu bezahlen und die sanitären Anlagen wie Dusche und WC dort zu nutzen, zu schwimmen oder zu rutschen. Vielmehr können sich die betroffenen Bürger an einer speziellen Zapfstelle Wasser in Kanistern holen.

Angst vor Keimen

Für Skepsis sorgt der Zusatz der WVB, dass dringend empfohlen wird, das zum Verzehr verwendete Wasser von Sonntag, 9., bis Mittwoch, 12. Dezember, abzukochen. Im Schreiben an die Haushalte fehlt die Information, warum nach dem Durchspülen der Leitungen ein Abkochen erforderlich ist. Dies wirft für Thomas Diessel die Frage nach einer möglichen Keimbelastung auf – aufgrund der Baumaßnahme oder des Einsatzes von Chemikalien.

Die Gemeinde gibt auf Nachfrage Entwarnung. Sie erklärt, dass das Abkochen eine reine Vorsichtsmaßnahme sei: „Üblicherweise treten keine Probleme auf. Wir wollen sicher gehen und die mikrobiologische Untersuchung abwarten. Diese liegt voraussichtlich erst am Mittwoch vor.“

Diessel kritisiert, dass er das Schreiben erst elf Tage vor dem Termin erhalten habe. Für eine solche Maßnahme seien zwei Wochen Vorlaufzeit üblich. Und das Wasser ausgerechnet an einem Sonntag abzudrehen, an dem die meisten Menschen daheim sind, empfindet er als Einschränkung, insbesondere wenn bereits um 7 Uhr der Hahn trocken bleibt. Der zweite Advent sei besonders unglücklich gewählt, da sich viele Menschen auf Weihnachten vorbereiten und Besuch empfangen. Und die Angaben zu den Arbeiten sind seiner Ansicht nach dürftig. Es heißt lediglich: „Arbeiten an der Wasserversorgungsleitung“. Schöne Bescherung.

Arbeiten vor Wintereinbruch nötig

Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) ist eng in die Planungen eingebunden. Er kann den Unmut der Bürger verstehen und bittet um Verständnis: „Wir müssen die Baumaßnahme noch vor Wintereinbruch durchführen. Witterungsbedingt ist dies der letzte mögliche Termin.“ Es sei der Gemeinde darum gegangen, die Belastung so gering wie möglich zu halten.

Der Boden muss aufgegraben werden, um Kreuzungsbereiche im Leitungsnetz, sogenannte Schieberkreuze, auszutauschen. Ein Schieber funktioniert wie ein Wasserhahn, mit dem man Wasser abdrehen kann. Es hat sich laut Loderer herausgestellt, dass sie in die Jahre gekommen sind und nicht mehr funktionieren. „Würden wir diesen Mangel ignorieren und nicht beheben, könnte dies im Havarie-Fall zu Schadensersatzansprüchen gegen die Wasserversorgung führen.“

Vorab wurde alles mit Landratsamt und MVV detailliert abgesprochen. Da zum Teil Hydranten ohne Wasser sind, gab es auch eine Rücksprache mit der Feuerwehr. Mit dem Ergebnis: Es müssen extra Tankwagen im Gerätehaus mit Wasser befüllt werden.

Terminwahl wegen Unternehmen

Aber wieso gerade am Sonntag? Loderer betont: „Angesichts der vielen Gewerbebetriebe in dem Gebiet erschien es uns nicht sinnvoll, die Sperrung während des Betriebs vorzunehmen.“ Der wirtschaftliche Schaden wäre sehr groß, wenn die Betriebe einen kompletten Tag vom Wasser abgeschnitten wären.

Aber es sind eben auch kleine Teile des Wohngebietes zwischen Unterhachinger Straße und Dr.-Otto-Bösner-Weg sowie südlich der Unterhachinger Straße betroffen. Die Gemeinde hofft, die Leitungen schon vor 17 Uhr freigeben zu können. „Da ist ein Puffer drin“, sagt Loderer. Mit dieser Auskunft ist Thomas Diessel zufrieden.