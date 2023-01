Bau eines zweiten Kunstrasenplatzes: „Gut für den Ottobrunner Sport“

Von: Marc Schreib

Die Vorteile des Kunstrasens sind offensichtlich. Man spart sich das Geld für eine Halle und kann im Winter an der frischen Luft spielen. Foto: mm © mm

Der Platz für die Fußballer ist nicht ausreichend während der Wintermonate. Der Gemeinderat hat sich jetzt nach langem Ringen für einen zweiten Kunstrasenplatz entschieden.

Ottobrunn – Wenn es im Frühjahr viel regnet, wird der Fußballrasen schnell zum Acker. Unbespielbar. Gerade in den Wintermonaten sind die Jüngsten des FC Ottobrunn in den Hallen untergebracht, die Großen wollen alle raus an die frische Luft. Aber der Platz ist knapp. Für die jungen Fußballer ist daher ein zweiter Kunstrasenplatz seit vielen Jahren der größte Wunsch, und er wird sich wohl erfüllen. Dafür sprach sich jetzt auch der Gemeinderat mit 16:11 Stimmen aus. Die Gegenstimmen kamen von den Grünen und der BVO.

Pattsituation im Bauausschuss

Dass sich der Gemeinderat für den Bau aussprechen würde, war alles andere als klar. Schließlich hatte im Bauausschuss vor einer Woche noch eine Pattsituation geherrscht, was einer Ablehnung gleichkommt. Nach einer langen Zeit der Vorüberlegungen soll es jetzt sehr schnell gehen. Das Ziel ist, dass der Platz heuer noch gebaut und fertiggestellt wird, wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt. Beide Vereine, der FC Ottobrunn und der TSV, waren in der Sitzung zugegen und freuten sich am meisten über die Aussicht auf einen neuen Platz, der von Oktober bis April zur Verfügung steht. Bürgermeister Thomas Loderer (CSU): „Das ist definitiv eine gute Nachricht für den Ottobrunner Sport, insbesondere für den Fußball.“

Anlage mit Olivenkernschrot

Bei dem neuen Platz soll es sich um eine hochmoderne, ökologisch vorbildliche Anlage mit Olivenkernschrot statt Plastikgranulat handeln. Die Gemeinderäte bekamen im Herbst vergangenen Jahres das Angebot, sich Kunstrasenplätze anzusehen und überzeugten sich unter anderem in Deisenhofen von den Vorzügen dieser Variante, die aber nicht umsonst zu haben ist. Knapp eine Million Euro müssen investiert werden.

Damit konnte sich die BVO nicht anfreunden. Auch die SPD-Fraktion hatte große Bauchschmerzen wegen der Finanzierung. Schließlich muss heuer der Verwaltungshaushalt durch Rücklagenentnahme gestopft werden. Sie ließ sich am Ende aber doch überzeugen, da woanders Einsparmöglichkeiten vorhanden seien. Welche genau, das möchte Ruth Markwart-Kunas vor den Haushaltsberatungen noch nicht verraten. Sportreferent Martin Bruno Radig hatte sich ohnehin vehement für den Kunstrasen eingesetzt, und Markwart-Kunas spürte auch eine soziale Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen, die in der Coronazeit ins Hintertreffen geraten seien. Ihr Herz schlägt für den Fußball, und nach einem langen Für und Wider sprach sich die SPD schließlich für den Platz aus.

Grüne kritisieren Verwendung des Geldes

Nicht so die Grünen. Die Umweltverträglichkeit reichte der Fraktion nicht aus. Sie sah hier immer noch große Defizite in puncto Abrieb. Gabriele Popp bedauert, dass der Beschluss zustande kam, wo doch im Bauausschuss noch ein anderes Stimmungsbild überwog. Schließlich kritisiert auch sie die hohen Ausgaben: „Wir haben einen Haushalt, bei dem wir auf einen Schuldenstand von 27 Millionen Euro kommen.“ Das Geld werde dringender für die Energiewende benötigt, beispielsweise im Fernwärmenetzausbau. Für sie kommt auch der ökologische Aspekt dazu. Der Abrieb des Rasens erzeuge nach wie vor Mikroplastik. Sie sieht in Krisenzeiten die Klimakrise immer noch als die schlimmste an. „Wenn wir die nicht aufhalten, werden unsere Kinder andere Sorgen bekommen als im Winter Fußball zu spielen.“

Vorläufig müssen die Fußballer zurückstecken

Diese Prognose reichte allerdings nicht, um das Abstimmungsergebnis zu ändern. Die Mehrheit sprach sich dafür aus. Nach dem Neubau des zweiten Kunstrasenplatzes und der Installation einer Flutlichtanlage werden ein Jahr später der alte Platz sowie die Tartanbahn in Angriff genommen. Die Kosten für die Sanierungen werden mit 660 000 Euro beziffert. Das heißt, vorläufig müssen die Fußballer noch zurückstecken. Aber auf lange Sicht sehen sie einer erheblichen Entlastung zu den Stoßzeiten entgegen.