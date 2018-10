Bürgerversammlung Ottobrunn: Asphaltiernix und das gallische Dorf

Ottobrunns Bürgermeister zeigte sich genervt von der Gemeinde Taufkirchen - seine Bürger stört der Zustand der Schillerstraße

Ottobrunn– Die deftigste Schelte musste der Bürgermeister von Ottobrunn nicht einstecken, wie bei Bürgerversammlungen üblich. Er teilte sie vielmehr aus. Als es um die mögliche Ansiedlung von „Bavaria One“, einem Forschungscampus für Luft- und Raumfahrt mit gut 2000 Menschen, im Technologie- und Innovationspark (TIP) ging, bezeichnete Thomas Loderer (CSU) die Ministerpräsident Söders Ankündigung vorsichtig-optimistisch als „durchaus mit Substanz“.

Aber, erklärte der Rathauschef den rund 100 Bürgern im bis zur Empore gefüllten Festsaal des Wolf-Ferrari-Hauses: „Der Schwachpunkt heißt Gemeinde Taufkirchen.“ Große Teile des möglichen Areals liegen auf dem Gebiet der Nachbarn. „Die haben kein Gefühl für das Gebiet“, findet Loderer.Er ärgert sich über ein geplantes Taufkirchner Gewerbegebiet im fraglichen Bereich an der Ludwig-Bölkow-Allee. „Ein Schnellschuss“ statt das gesamte Gebiet gemeinsam zu überplanen, noch dazu im regionalen Grünzug. Erst vor wenigen Wochen, das nur am Rande bemerkt, hatten sich die Taufkirchner anlässlich ihrer Gewerbegebietsplanung einen Rüffel von der Gemeinde Oberhaching eingefangen, die eine Verkehrsflut befürchtet (wir berichteten).

Loderers erneuter Seitenhieb auf die Nachbarn veranlasste den Ottobrunner Michael Klimke zu der besorgten Nachfrage, ob sich die Nachbargemeinden angesichts der zunehmenden Enge in der Region schon abstimmten – oder ob sich Ottobrunn als „gallisches Dorf“ sehe. Aquarium, Babaorum, Laudanum, Kleinbonum – und Taufkirchen? Nein, Prügeleien wie im Asterix-Comic sind nicht zu befürchten, glaubt man dem Landrat, der Loderer bei der Frage beisprang: Der Dialog bei der Regionalplanung funktioniere, sagte Christoph Göbel (CSU).

Bei dieser Asterix-Metaphorik hätte es ins Bild gepasst, wenn Barbara Sänger ihren Bürgermeister einen „Asphaltiernix“ geheißen hätte. Dafür war sie aber zu höflich – und die Bürgerversammlung insgesamt im Ton zu harmonisch. So beschränkte sich die Anwohnerin der Schillerstraße darauf, ihre Zweifel an den seit Jahren versprochenen Sanierung anzumelden. „Der Planungsprozess beginnt gerade“, versprach der Rathauschef. Schuld, dass es so lange dauert, sei vor allem die Straßenausbaubeitragssatzung, kurz Strabs, gewesen: Vor deren Abschaffung sei die teure Vollsanierung, laut Loderer rund 750 000 Euro, rechtlich nicht ohne einen Griff in die Geldbeutel der Anwohner möglich gewesen. Außerdem ließ er durchblicken, dass die Planung wohl auf eine Lösung ohne Gehsteig hinauslaufen wird, um die Schillerstraße als „gemeinsame Verkehrsfläche“ zu nutzen.

Apropos Verkehr: Da Ottobrunn mit wesentlich mehr Fahrzeugaufkommen zu kämpfen hat als ein gallisches Küstendorf zur Römerzeit, kam das Thema sowohl bei den Vorträgen von Bürgermeister und Landrat als auch bei den Fragen der Bürger prominent zur Geltung. Erstere beschäftigten sich vorwiegend mit dem MVV-Ausbau. Göbel kündigte eine Machbarkeitsstudie zur Verlängerung der U-Bahn von Neuperlach Süd über Neubiberg bis nach Brunnthal an, Loderer lobte die künftige Straffung der örtlichen Buslinien durch smarte Ampelschaltung.

Die Anwohner trieb mehr das Thema Sicherheit um: Zu breite Thujenhecken in den Wohngebieten und zu wenige Kreisverkehre, gerade an der Rosenheimer Landstraße und an der Ecke Einstein-/Robert-Koch-Straße nannten mehrere Ottobrunner als Unfallrisiko.

+ Bei einem Infomarkt konnten sich die Bürger vor der Versammlung über die Angebote der Gemeinde und viele ehrenamtliche Projekte von der Kinderbetreuung bis zum Seniorentreff informieren. © Robert Brouczek

Bedenken von Bürgerseite gab es außerdem angesichts der zunehmenden Gewerbeansiedlung: So will Astyx von 50 auf 200 Mitarbeiter aufstocken, im Büropark entsteht gerade der zweite Büroturm, diesmal 40 Meter hoch.

Der Wohnungsbau halte mit diesem Wirtschaftswachstum nicht schritt, sorgte sich beispielsweise Werner Wolf. „Wir schlafen nicht“, versicherte Bürgermeister Loderer, unter anderem mit Verweis auf 85 bezahlbare Wohnungen, die in der Josef-Seliger-Siedlung entstünden. Dass es aber wohl viel mehr bräuchte, räumte Landrat Göbel ein. „Das Wachstum diktiert die Planung.“ Ganz anders als in Gallien.