Falscher Arzt impft lange in mehreren Impfzentren rund um München - Seine Ausdrucksweise machte dann stutzig

Nicht nur in Rosenheim

von Laura Forster schließen

Katharina Haase schließen

Ein Mann aus Ottobrunn hat sich fälschlicherweise als Arzt ausgegeben und in mehreren Impfzentren gegen das Coronavirus geimpft. Ihn könnte eine harte Strafe treffen.

Ottobrunn/Karlsfeld - Stefan H. aus Ottobrunn bei München soll ohne Zulassung als Arzt an mehreren Impfzentren in Oberbayern aktiv gewesen sein. Der 49-Jährige soll demnach nicht nur in Rosenheim, sondern auch in Karlsfeld im Landkreis Dachau als falscher Arzt gearbeitet haben. Während er in Rosenheim lediglich an der Aufklärung von 1300 Patienten mitgewirkt habe, die Impfungen dort aber von medizinischem Fachpersonal vorgenommen wurden, hat der Verdächtige in Karlsfeld wohl auch bis zu 50 Impfdosen gegen das Coronavirus selbst verspritzt. Das teilten das Polizeipräsidium Oberbayern Süd sowie die Staatsanwaltschaft Traunstein am Dienstag mit.

Falscher Arzt impfte auch in Karlsfeld: Mann aus Ottobrunn jetzt in Untersuchungshaft

Ende vergangener Woche war die Polizei dem Verdacht des Malteser Hilfsdienstes nachgegangen, im Rosenheimer Impfzentrum auf der Loretowiese sei ein falscher Arzt tätig. Der Impfzentrumsleiter zweifelte aufgrund der Ausdrucksweise und Verhaltensweisen des Ottobrunners an der Echtheit seiner Zulassung. Die Hilfsorganisation informierte die Polizei. Die Beamten trafen den 49-Jährigen nicht mehr vor Ort an, fanden jedoch mehrere Dokumente die den Verdacht gegen ihn bekräftigten. „Seine Approbation hat der 49-Jährige möglicherweise gefälscht“, sagte die Polizei.

Derzeit werde ermittelt, ob der Mann sich noch anderweitig als Arzt ausgab und tätig war, insbesondere in weiteren Impfzentren. Es bestehe der Verdacht, dass der 49-Jährige aus dem Landkreis München keine Zulassung als Arzt hat und sich seine Einstellung

mittels einer gefälschten Approbationsurkunde erschlich. Für seine Tätigkeit in den Impfzentren soll er Informationen der Polizei zufolge auch bezahlt worden sein. Als Arzt in einem Impfzentrum werden bis zu 1000 Euro pro Schicht bezahlt.

Bis zu 15 Jahren Haft: Falschem Arzt aus Ottobrunn droht Anklage wegen Körperverletzung

Laut Medienberichten gibt sich Stefan H. auf seiner Homepage, die mittlerweile stillgelegt wurde, als einfühlsamer Arzt mit psychologischem Beratungsinstitut in Ottobrunn aus. In seinem Steckbrief stehe jedoch lediglich, dass er Pädagogik, Philosophie und Theologie studiert habe.

Mittlerweile wurde der 49-Jährige verhaftet und sitzt in Untersuchungshaft. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft wegen Urkundenfälschung und Betrug . Zudem wird eine Anklage wegen Körperverletzung in mehreren Fällen geprüft. Diese könne geltend gemacht werden, da der Mann nicht über die nötige Qualifikation verfügte, um selbständig Impfdosen verabreichen zu dürfen. Somit falle die Mitwirkung an einer Impfung sowie die Injektion unter den Bereich der Körperverletzung, auch wenn keiner der betroffenen Patienten einen Schaden davongetragen hat. Bei den Geimpften sei es nicht zu gesundheitlichen Komplikationen gekommen, die nicht typische Nebenwirkungen einer Corona-Impfung waren, hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft. kah/dpa

