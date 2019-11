Dieses Haus soll bald in Ottobrunn stehen - und zwar gleich zwei Mal

Seit zwei Jahren plant Ottobrunn an der Gartenstraße ein Mehrfamilienhaus. Sein Ebenbild soll nur ein paar Meter weiter entstehen. Bei den Details gab‘s noch Diskussionsbedarf.

Ottobrunn – Ein verwuchertes Grundstück in der Ortsmitte von Ottobrunn – eine Rarität. Und mit der ist es auch bald vorbei. Die Gemeinde plant seit 2017 an der Gartenstraße, 100 Meter vom Rathausplatz entfernt, zwei Wohnhäuser mit je drei Mietwohnungen für Familien mit geringem Einkommen. Ein Ebenbild des Objekts soll in der, etwa 80 Meter entfernten, Hochackerstraße 8, nahe der Freiwilligen Feuerwehr gebaut werden. Nur: So einfach ist der Bau, den die Baugesellschaft München Land ausführt, nicht.

„Das ist eine knifflige Sache“, sagte Architekt Peter Zarecky im Bauausschuss. „Wir sind auf Zentimetern unterwegs.“ Die Planer müssen genau überlegen, was es braucht und was nicht – und wenn ja, wie viel davon und wie groß. Und so feilschten die Gemeinderäte um Details des Bauvorhabens.

+ In direkter Nähe zum Wolf-Ferrari-Haus soll das Objekt in der Gartenstraße 11 gebaut werden. © Forster

Die zwölf Mietwohnungen sollen in sechs Drei- und Vier-Zimmer-Appartements mit 100 und 120 Quadratmetern eingeteilt werden. Für jede Einheit ist ein Parkplatz vorgesehen sowie insgesamt 21 Fahrrad- und sieben Lastenradabstellplätze. Zu viele? „Für sechs Wohneinheiten mit sieben Lastenräder zu rechnen, da sollte man noch einmal kritisch drüberschauen“, sagt Reinhard Pohl (BVO). Auch Johann Pöschl (CSU) ist ähnlicher Meinung: „Wir bauen billige Wohnungen für Leute, die nicht so viel verdienen, da kauft sich keiner ein Rad für 5000 Euro.“ Der Vorschlag von Bürgermeister Thomas Loderer (CSU): zwei Lastenfahrradstellplätze pro Grundstück.

Die geplanten 21 Fahrradparkplätze stießen hingegen auf mehr Zustimmung. Zur Diskussion stand aber der Standort – auf dem Gelände oder im Keller. Bei einer Unterkellerung des Gebäude würden 135 000 Euro Mehrkosten anfallen. „Keinen Keller zu bauen, wäre eine Bausünde, die man später nicht mehr reparieren kann“, warf Axel Keller (FDP) ein. Der Bedarf an Fahrradabstellplätzen sei bei Familien da. Auch Dietrich Wax (SPD) rät dazu, „zu unterkellern, was geht“. Gerade, wenn die Wohnungen nicht so luxuriös seien. Sein Fraktionskollege Michael Thaumüller sah die Mehrkosten kritisch. Denn: „Wir wollen ein halbwegs wirtschaftliches Gebäude bauen.“ Der Ausschuss entschied sich dennoch für eine Vollunterkellerung.

+ An der Außenfassade sollen Kletterpflanzen an der Wand hochwachsen. © Grafik: Gassner&Zarecky

Ob der Keller auch für eine Pelletheizung genutzt werden soll, ist noch offen. Für die beiden Gründstücke sei ein Fernwärmeanschluss angedacht, sagte Architekt Zarecky. In der Hochackerstraße gestalte sich das schwierig, aber nicht unmöglich. „Wir sind an der besten Lösung dran“, versicherte Loderer.

Ein anderes Problem hat Matthias Klebel (CSU), nicht mit der Heizung, aber mit der Größe der Pkw-Stellplätze. „Die sind größer als die Kinderzimmer“, sagte er. „Das ist sehr schade.“ Architekt Zarecky konnte nur mit den Schultern zucken: „Irgendwo beißen einen immer die Hunde. Man muss den Gesamtwohnraum beachten.“

Kosten für Bauten steigen weiter an

Für Ruth Markwart-Kunas (SPD) sind derweil die Balkone verzichtbar, sie würde viel lieber mit größeren Gemeinschaftsflächen planen. Schließlich entschied sich der Ausschuss mit 9:5 Stimmen pro Balkone. Jedoch unter Vorbehalt: Wie teuer die die Gemeinde zu stehen kommen, steht noch nicht fest. Bei exorbitanten Kosten, sagte Loderer, könne man immer noch einen Rückzieher machen.

Die Kosten für die beiden Mietshäuser belaufen sich aktuell auf 6,62 Millionen Euro, 30 Prozent fördert die Regierung von Oberbayern. „Der Preis steigt pro Jahr um eine Million“, monierte Popp. „Das finde ich schon merkwürdig.“ Laut Zarecky ist der Preis aufgrund der Baukonjunktur gestiegen. Er rechnet mit einer Zehn-Prozent-Steigerung pro Jahr. Die Balkone kommen obendrauf: Deren Kosten müssen erst berechnet werden, bevor die Gesamtkosten in der nächsten Sitzung des Bauausschusses vorgestellt werden können.

Bis die Mehrfamilienhäuser in der Ortsmitte aber bezugsfertig sind, dauert es noch. „Der Beginn der Bauarbeiten ist für Frühjahr 2021 geplant“, sagt Werner Müller vom gemeindlichen Bauamt. Solange bleibt das verwucherte Grundstück nicht erhalten.