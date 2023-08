Dirndlschaft Ottobrunn: Die fesche Seite der Tradition

Verein floriert

Maifeier, Tracht und Neuzugänge: Die ersten Monate der Dirndlschaft Ottobrunn sind eine Erfolgsgeschichte

Ottobrunn – Ein Dreivierteljahr existiert sie schon, die Dirndlschaft Ottobrunn, und sie hat in den vergangenen Monaten bereits viel auf die Beine gestellt. In diesem Jahr wurde schließlich schon der Maibaum aufgestellt. Jüngst sind sie bei der Fronleichnamsprozession im feschen Dirndl mitgelaufen, und ein eigenes Vereins-T-Shirt sowie eine Vereinstracht gibt es auch schon. Aus Anitas Trachtenkammerl in Ottobrunn bezogen: ein blaues Dirndl mit einer rosa Schürze und einem dunkelblauen Samtband. Darauf steht dann gut leserlich Dirndlschaft Ottobrunn. Jedes Madl bekommt die Tracht bei der Aufnahme überreicht.

Viele Gründungsmitglieder der Dirndlschaft waren zuvor schon Freundinnen von Ottobrunner Burschen

Viele Gründungsmitglieder der Dirndlschaft waren zuvor schon Freundinnen von den Ottobrunner Burschen. Diese fühlten vor und bohrten nach, ob sich die Madln nicht zusammenschließen wollten, um die Gaudi in einem eigenen Verbund zum Ausdruck zu bringen. Zunächst zögerten sie zugegebenermaßen etwas, denn dahinter steckt schließlich ein Haufen Arbeit, wie Mitgründerin und Vorsitzende Jessica Roquette weiß. Außerdem seien sie schon Anfang 20 und da müssten doch eigentlich für eine solches Unterfangen die jüngeren Mädels ran.

Mehr Pro als Contra auf der Checkliste

Aber schließlich fasste sie an einem Nachmittag bei einem Cafébesuch mit Alexandra Laitenberger den Entschluss, die Dirndlschaft aus der Taufe zu heben. Sie erstellten Listen mit Pro und Contra. Der größte Punkt für das Engagement.

Jessica Roquette führt den Verein

Allesamt sind sie gerne unterwegs, einige finden nach dem Zuzug in die Gemeinde nicht so leicht einen Anschluss. Ein solcher Verein käme da recht. Ein nicht ganz unwesentlicher Aspekt ist dabei: Wenn mehr junge Mädels mit im Boot sitzen, lassen sich mehr Burschen für den Verein gewinnen. Diese Annahme hat sich nun auch bewahrheitet. Seit Anfang des Jahres steigt die Kurve der Neuzugänge an, sagt Jessica Roquette. Die Burschen in Ottobrunn haben sich 1983 bereits in einem Verein zusammengeschlossen, rund 40 Jahre vor den Dirndln.

Dirndl-Stammtisch jeden ersten Dienstag im Monat

Jeden ersten Dienstag im Monat findet ein Stammtisch der Dirndl statt, und das Engagement spiegelt sich im Erfolg der Saison wider. Das zeigte sich schon bei der Wasserwerkweihnacht (Roquette: „Ich habe noch nie so viele Mädels am nächsten Tag beim Aufräumen da stehen sehen“), steigerte sich aber dann noch einmal im Frühling. Eine Unterstützung waren sie zum Beispiel auch bei den Maibaumwachen.

Traditionsverbunden und mit Sinn für Humor

Eine Affinität zu Traditionen kann nicht schaden, wenn Neue dazukommen. Dazu gehört ein eigener Humor und auch die Kleidung: „Ich persönlich liebe die Tracht. Wir sind früher schon immer auf die Maifestl gegangen mit der Familie.“ Jessica Roquette ist in Oberpframmern aufgewachsen, dann erst nach Putzbrunn und schließlich nach Ottobrunn gezogen. Bei ihr zuhause wurde es ganz modern gelebt, dass ein Baum mit Storch aufgestellt wurde, wenn jemand Kinder bekam.

Dirndl und Burschen verbandelt

Kein Geheimnis ist auch, dass sich zwischen Burschen und Dirndln Partnerschaften entwickeln. So ist die neue Vorsitzende der Dirndlschaft seit sieben Jahren mit dem Vorsitzenden der Burschen zusammen. Wenn das kein gutes Omen ist. Sollten sich die beiden für eine Heirat entscheiden, dann ändert das im Verein alles. Der Status ist ein anderer, und fortan wird man bei den männlichen Kollegen nicht mehr Bursch, sondern Altbursch genannt. Unter den Dirndln gilt diese Regel nicht. Jessica Roquette könnte in dem Falle einer Verlobung rein theoretisch Vorsitzende bleiben. „Wir wollten es ein wenig moderner gestalten, weil wir natürlich Nachwuchs benötigen.“

Um viele Mitglieder zu bekommen, sollen die Regeln nicht allzu starr sein

In der Praxis würde sie allerdings den Jungen die Möglichkeit geben, den Vorstand weiterzuführen. Um viele Mitglieder zu bekommen, sollen die Regeln nicht allzu starr sein. Zum Beispiel kann man auch als Nicht-Ottobrunner zum Burschenverein und auch zu den Madln kommen.

Größeres Maß an Anonymität als auf dem Land

In Ottobrunn herrscht ein größeres Maß an Anonymität als auf dem Land, weshalb das soziale Netzwerk hier nicht so leicht zu knüpfen ist. Jessica Roquette ist hier zur Schule gegangen und hat viel positives Echo erfahren dafür, dass sie gern die Tradition pflegt. Dabei gibt es immer noch etwas hinzuzulernen, wie etwa die Wendelung beim Maibaum gemalt werden muss, wie das Abkleben funktioniert und wie viel Arbeit darin steckt, den Maibaum so zu präparieren, dass er der Witterung standhält.

Dirndltragen ist nicht zwingend ständig vorgeschrieben

Die Tradition überlagert dabei nicht alles. Auch Kinoausflüge sind eine willkommene Abwechslung. Auch das Dirndltragen ist nicht zwingend ständig vorgeschrieben. Langfristig geht es darum, dass sich Freundschaften entwickeln. Diese zu pflegen, das ist auch ein Wesenskern des Vereins.

Bei Instagram unter Dirndlschaft Ottobrunn können sich Mädels jederzeit melden

Bei Instagram unter Dirndlschaft Ottobrunn können sich Mädels jederzeit melden. Der Neuzugang sollte mindestens 17 Jahre alt sein und muss drei bis sechs Monate Anwärterschaft einkalkulieren. In dieser Zeit wird darauf geachtet, ob ernsthaftes Interesse besteht. Mit 18 Jahren kann die Aufnahme erfolgen. Die nächste Gelegenheit des Kennenlernens ist am 9. September von 9 bis 15 Uhr das Ottobrunner Straßenfest. Die Burschen und Madln haben hier einen Stand.