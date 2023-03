Einbruch am Friedhof Ottobrunn - Täter erbeuten Werkzeug und Dieselkanister

Von: Anna Liebelt

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). © Roland Weihrauch/dpa

Werkzeug und Dieselkanister haben Einbrecher am Friedhof in Ottobrunn erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ottobrunn – Zu einem kuriosen Einbruch kam es zwischen Donnerstag, 2. März und Freitag, 3. März auf dem Parkfriedhof in Ottobrunn. Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, verschafften sich bisher noch unbekannte Täter zwischen 15 Uhr und 11 Uhr morgens Zutritt zu den dort liegenden Garagen. Dazu brachen die Unbekannten mehrere Schlösser, die zur Sicherung an den Garagentoren angebracht waren, auf und durchsuchten die Räume.

Diebe erbeuten Dieselkanister, Dampfstrahler und Werkzeug

Auf die dafür den benutzten Tatwerkzeuge gibt es noch keine Hinweise, teilte das Polizeipräsidium München mit. Neben einem Dampfstrahler erbeuteten die Diebe mehrere Dieselkanister und einige Werkzeuge. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro.

Ähnlicher Fall am Südfriedhof in Ramersdorf

Einen Zusammenhang zu einem ähnlichen Einbruch am Südfriedhof in Ramersdorf vor zwei Wochen schließt die Polizei nicht aus. Dort verschafften sich die Täter in nahezu der gleichen Vorgehensweise Zugang zu den dortigen Garagen und erbeuteten mehrere Laubbläser. Da es sich bei dem Diebesgut in beiden Fällen um wuchtige und sperrige Gegenstände handelt, sucht die Polizei nun nach einem größeren Fluchtfahrzeug, wie etwa einen Lieferwagen.

Polizei sucht Zeugen

Das zuständige Kommissariat bittet um Hinweise zur Tat. Personen, die zum angegebenen Zeitpunkt zwischen dem Parkfriedhof und dem Haidgraben etwas auffälliges gesehen haben, sollen sich unter Tel. 089/29100 beim Polizeipräsidium melden.