München, Ottobrunn, Berlin: Kommt bald der Einwohnerstopp in die Kommune?

Von: Laura May

BVO beantragt Obergrenze von 24.000 Bürgern in Ottobrunn. Dieser Vorschlag könnte ein bundesweiter Präzedenzfall werden.

Ottobrunn – Die Gemeinde Ottobrunn (Landkreis München) platzt aus allen Nähten. Grünflächen, Parkplätze, Kinder- und Altenbetreuung, Schulen, Verkehr – überall droht Überlastung. Die Bürgervereinigung Ottobrunn (BVO) will deshalb die Einwohnerzahl dauerhaft auf 24.000 begrenzen. Außerdem will die Fraktion die freiwillige Ausweisung von Baurecht künftig unterlassen. Beide Forderungen stammen aus einem Antrag, mit dem sich der Planungsausschuss am Dienstag, 11. Juli, beschäftigt.

Einwohnerstopp Ottobrunn: Bundesweit zweithöchste Bevölkerungsdichte

Ende 2022 lebten laut Bayerischem Landesamt für Statistik rund 22.430 Menschen in Ottobrunn, das sind knapp 4300 Einwohner pro Quadratkilometer. Bundesweit ist das der zweithöchste Wert. In keiner Gemeinde Deutschlands leben die Menschen näher aneinander als in Ottobrunn. Das ist seit Jahren so. Ein Blick auf das Bundesranking der Gemeinden mit der höchsten Bevölkerungsdichte zeigt ein skurriles Bild: München, Ottobrunn, Berlin – danach kommt lange nichts.

Würde die Einwohnerzahl in Ottobrunn tatsächlich auf 24.000 beschränkt, würde die Bevölkerungsdichte bei 4600 Einwohner pro Quadratkilometer Halt machen. Nach Meinung der BVO ist das die Grenze, um den Ort „liebens- und lebenswert zu erhalten“.

Schon heute ist die Landkreiskommune ein Sonderfall und zeichnet sich mehr durch Beton und Verkehr als durch Felder und Wälder aus. Die Gemeinde hat urbanen Charakter, Ottobrunn hat bereits jetzt fast doppelt so viele Arbeitsplätze wie Einwohner.

Einwohnerstopp Ottobrunn: Klimawandel und Beton machen Hitze unerträglich

Durch die Erweiterung der U5 nach Taufkirchen sowie die Entwicklung des neuen TUM- und Raumfahrtcampus in und an der Gemeindegrenze werden noch mehr Menschen in das Gebiet drängen. „Wir müssen uns ein bissl beschränken“, sagt BVO-Fraktionsvorsitzende Erika Aulenbach deshalb. Es gehe nicht allein um Wohnraum, sondern auch um die nötige Infrastruktur für alle Ottobrunner. „Die Aufgaben der Gemeinde müssen ja auch erfüllt werden. Ich will, dass es hier allen gut geht.“

Die BVO möchte mit ihrem Antrag auch verhindern, dass in Ottobrunn immer weiter nach oben gebaut wird. Schon jetzt spüre man durch dichte Bebauung und Klimawandel, dass die Wärme zwischen Beton und versiegelten Bodenflächen stehen bleibt. „Das hat man jetzt erst bei der Hitze gemerkt.“

Einwohnerstopp Ottobrunn: Rechtlicher Rahmen muss geprüft werden

Ob die definitive Beschränkung auf eine Einwohnerzahl rechtlich möglich ist, das müsse die Verwaltung jetzt prüfen, auch das sei ein Ziel ihres Antrags.

In Ottobrunn wird es definitiv keine Hochhäuser geben

Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) will sich vor der Ausschusssitzung am 11. Juli nicht zu dem Thema äußern. Andere Fraktionen sehen den Antrag schon jetzt skeptisch: „Wir halten das nicht für sinnvoll“, sagt Sabine Athen, Vorsitzende der SPD-Fraktion. Bereits jetzt würde der Gemeinderat darauf achten, dass im Gemeindegebiet verträglich nachverdichtet wird und beim Bauen in die Höhe der Luftzug erhalten bleibe. Eine absolute Beschränkung sei nicht sinnvoll, da auch günstiger Wohnraum für die soziale Verträglichkeit geschaffen werden müsse. Vor allem für junge Familien, um einer Überalterung im Ort entgegenzusteuern.

Einwohnerstopp Ottobrunn: Ist der Antrag weltfremd oder visionär?

Auch Grünen-Fraktionschefin Doris Popp hält die Idee für nicht praktikabel: „Der Antrag ist weltfremd.“ In Ottobrunn gäbe es ohnehin keine neuen Flächen für Baugebiete, und beim Nachverdichten halte sich die Gemeinde an Paragraf 34 der Bauordnung: Ein Bauvorhaben muss sich in die Umgebung einfügen. „In Ottobrunn wird es definitiv keine Hochhäuser geben“, versichert Popp. Wenn die Infrastruktur nachkomme, habe der Zuzug auch Vorteile, sagt sie. BVO-Vorsitzende Aulenbach geht es erst einmal um die Diskussion. Sie wolle eine Aufstockung der Gebäude nicht generell ausschließen. „Wir müssten nur gut planen.“

