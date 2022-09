LED-Beleuchtung und kältere Becken: So sparen Landkreis-Kommunen Energie

Von: Max Wochinger

Teilen

In vielen Schwimmbädern soll die Wassertemperatur abgesenkt werden, um Energie zu sparen. (Symbolfoto) © mbe

Die Energiekrise zwingt auch die Kommunen im Landkreis München zum Handeln und Umdenken. In allen Städten und Gemeinden wird jetzt eruiert, wo man Energie einsparen kann.

Landkreis – Energiesparen ist für Kommunen jetzt Pflicht: Seit vergangene Woche gilt die Energiesparverordnung der Bundesregierung. Das Wirtschaftsministerium in Berlin fährt gleichzeitig die Kampagne „Energiewechsel“: Kommunen sollen dauerhaft Energie sparen und von fossilen Brennstoffen unabhängig werden. Wie versuchen Städte und Gemeinden im Landkreis München ihren Energiebedarf zu senken? Vier Maßnahmen als Beispiele.

Straßenbeleuchtung auf LED umstellen

Die Stadt Garching will kommendes Jahr die Straßenbeleuchtung auf LED umstellen. Dadurch könne der jährliche Stromverbrauch von rund 482 500 auf unter 200 000 Kilowattstunden reduziert werden, teilt ein Sprecher der Stadt mit. „Dies ergibt ein Einsparpotential von 59 Prozent über den gesamten Straßenbeleuchtungsstromverbrauch.“ Auch in Grünwald wird seit 2010 die Beleuchtung sukzessive auf LED umgestellt. Im Vergleich zu 2012 spart die Gemeinde dadurch rund 160 000 Kilowattstunden Strom im Jahr – und knapp 18 000 Euro.

Beckentemperaturen drosseln

Eine andere Maßnahme: die Beckentemperatur in öffentlichen Schwimmbädern absenken. Das macht nun auch die Gemeinde Ottobrunn mit dem Phönixbad. Dadurch könne der Energieverbrauch um rund zehn Prozent verringert werden, teilt die Gemeinde mit. Die Kommune erwärme die Becken ohnehin mit erneuerbarer Fernwärme. „Wir versuchen laufend, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern“, sagt Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU). Die Wassertemperatur im Freibad in Haar wird bereits seit Mai um ein Grad gedrosselt.

Anschluss ans Fernwärmenetz

Ein Riesen-Sparpotenzial steckt auch in Fernwärmenetzen: In Ottobrunn hat man in den vergangenen Jahren viele Gebäude an die regenerative Fernwärme angeschlossen. Nun soll die Gasheizung der Feuerwehr durch eine erneuerbare Fernwärme ersetzt werden. Durch die Umstellung will die Gemeinde rund 40 000 Kubikmeter Gas pro Jahr einsparen, so die Verwaltung. In Grünwald werden seit 2012 alle gemeindlichen Gebäude mit Wärme aus der Tiefengeothermie beheizt. Fossile Brennstoffe kämen nur an maximal zwei Wochen im Jahr zum Einsatz – etwa an besonders kalten Tagen und während Arbeiten an der Tiefenpumpe, so die Gemeinde.

Schon heute seien rund 50 Prozent aller Gebäude in Grünwald ans Fernwärmenetz angeschlossen. Und der Ausbau geht weiter: Die 100-prozentige Erdwärme-Tochter der Gemeinde könne sich im Energie-Krisenjahr 2022 vor Anträgen zum Anschluss ans Netz „kaum mehr retten“, so die Gemeinde.

In Garching-Hochbrück will die Verwaltung in den kommenden Jahren Gebäude der Gemeinde ans Fernwärmenetz anschließen, etwa das Ortsteilzentrum und die Grundschule.

Energetische Untersuchungen

Zudem sind viele Heizungen und Klimaanlagen veraltet und schlecht eingestellt. „Sie können bis zu 50 Prozent des Stromverbrauchs in Büro-, Verwaltungs- und Betriebsgebäuden sowie in Schulen verursachen“, schätzt das Bundeswirtschaftsministerium; es rät zu einer bedarfsgerechten Anpassung. Diese hat die Gemeinde Grünwald in Angriff genommen: Gemeindliche Gebäude seien von Fachbetrieben und Ingenieurbüros energetisch untersucht worden, so die Verwaltung. Später seien die Häuser „wärmegedämmt und mit Gebäudeleit-, Meß- und Regeltechnik auf den neuesten Stand gebracht“ worden. In Haar untersucht eine fürs Energiesparen eingeteilte Gruppe, ob es sich rechnet, die Heizverteilungssysteme zu erneuern.

Energiesparen mit Grenzen

In Aying habe man schon vor der Energiekrise versucht, den Verbrauch in den Gemeindegebäuden zu senken. Es gibt aber auch Grenzen, so die Verwaltung: „Wir sind nicht der Auffassung, dass es bei den öffentlichen Gebäuden der Gemeinde Aying noch weitere Einsparungsmöglichkeiten gibt, denn allein für den regelmäßigen Luftaustausch während der Coronazeit in unserer Grundschule wurde zum Beispiel der Intervall der Lüftung erhöht“. Dies verursache höhere Stromkosten.

Bürgermeister Loderer aus Ottobrunn hält Kaltwasserduschen in Sportstätten nicht für die richtige Maßnahme. „Unterkühlte, verschwitzte Fußballer brauchen warmes Wasser“, sagt er. Bei Sportstätten solle nur als letztes Mittel gespart werden. „Kinder sollen – nach Corona – nicht schon wieder leiden müssen“, so Loderer.

Deshalb will der Rathauschef kommende Saison auch das Eisstadion betreiben. Nur, dafür braucht sie viel Strom – etwa 300 000 Kilowattstunden. Das sind über elf Prozent des gesamten Stromverbrauchs der Verwaltung.