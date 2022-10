„Es hat einfach gereicht“: ERSC Ottobrunn trennt sich von Legionären

Von: Harald Hettich

Teilen

Manager und Verteidiger unisono: Georg Critharellis stopft personelle Lücken auf dem Eis persönlich. © Harald Hettich

Eine gewisse Wut herrscht beim Landesliga-Aufsteiger ERSCO Ottobrunn: Unmittelbar vor dem Saisonstart musste der Eishockeyklub zwei allzu gierige Spieler feuern.

Ottobrunn – Es ist wie ein Stockschlag für die zuletzt so erfolgreichen Eishockey-Cracks des ERSC Ottobrunn. An diesem Sonntag (17.30 Uhr) beginnt für den Aufsteiger mit der schweren Auswärtspartie beim ESV Waldkirchen die neue Saison in der Landesliga – und plötzlich steht das Team von Erfolgstrainer Petr Vorisek ohne zwei Akteure da, die als Verstärkungen des ERSCO vorgesehen waren. Doch in dieser Woche trennte sich der Verein, wohl nur für Außenstehende überraschend, von seinen beiden erst jüngst verpflichteten tschechischen Kontingentspielern Denis Salnikov und Vladislav Vrtek. „Die Wünsche gingen zu weit auseinander, am Schluss hat es einfach gereicht“, ist dem Sportlichen Leiter Georg Critharellis die Enttäuschung über die drastische Negativ-Entwicklung so kurz vor dem Saisonstart deutlich anzumerken.

Fürsorge bei Job- und Wohnungssuche reicht Spielern nicht aus

Es gesellt sich auch Wut dazu. Denn offenkundig reichte den beiden jetzt vom Verein geschassten Akteuren auch die Fürsorge bei Job- und Wohnungssuche nicht aus. „Das ist nicht mehr zusammengegangen“, begründet Critharellis zurückhaltend die mit Trainer Vorisek und Abteilungsleiter Sven Rumswinkel abgestimmte Entscheidung.

Er selbst ist nun wieder mehrfach gefragt. „Wegen der Kaderverknappung und schleppend verlaufener, immer wieder von Ausfällen geprägten Vorbereitung werde ich in Waldkirchen selbst wieder spielen“, vermeldete der Brunnthaler seine Eis-Reaktivierung. Auf der offiziellen Kaderliste ploppt Critharellis zwar nur als „Standby-„Akteur auf. Doch wenn die Lage es verlangt, ist der erfahrene Defensive gefragt.

Stichwort Kader. Hier ist der managende Verteidiger organisatorisch gefragt. „Wir haben einen neuen Kontingentspieler so gut wie sicher verpflichtet“, vermeldet er. Vor dem ersten Heimspiel gegen Fürstenfeldbruck (16. Oktober) sollen die Tinte unter dem Vertrag trocken und der Neue einsatzberechtigt sein. „Wieder ein Tscheche, ein Angreifer“, vermeldet der ERSCO-Macher. Den Namen will er zeitnah kundtun.

Gennaro Hörth wechselt nach Ottobrunn

Einen weiteren wichtigen Zugang konnte der umtriebige Ottobrunner Teammanager schon vermelden. „Gennaro Hörth wird bei uns unterschreiben“, ist Critharellis die Freude über die fast abgeschlossene Verpflichtung eines starken Routiniers für den noch darbenden Sturm des ERSCO anzumerken. Der Flügel kommt mit Top-Visitenkarte aus Grafing vom aktuellen Oberliga-Aufsteiger EHC Klostersee. Dort hatte der 31-jährige in 471 Pflichtpartien stolze 313 Scorerpunkte erzielt. Beim Auftakt in Waldkirchen wird Hördt wohl noch nicht dabei sein.

Critharellis erwartet einen „schweren Gang“ zur Premiere. „Waldkirchen strebt schon seit Jahren nach einem Aufstieg in die Bayernliga und wird das heuer sicher wieder anpacken.“ Andere Teams der Liga entsprächen da wohl mehr der „Ottobrunner Kragenweite“. Die Niederbayern von Trainer Matthias Nickolmann haben sich massiv verstärkt, Critharellis gibt sich dennoch kämpferisch: „Wir fahren da nicht hin, um kampflos die Punkte zu übergeben.“