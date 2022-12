Fahrerflucht: Mann verletzt Elfjährigen und schimpft - dann fährt er weg

Von: Max Wochinger

Teilen

Fahrerflucht: Ein Mann hat einen Elfjährigen verletzt - dann ist er weggefahren. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/imago

Der Unbekannte hatte in Ottobrunn das Kind auf dem Fahrrad angefahren. Die Polizei sucht nun nach ihm.

Ottobrunn - Am Montag hat ein Unbekannter einen elfjährigen Schüler angefahren – und sich dann vom Unfallort in Ottobrunn entfernt. Der Unfall passierte um 13.30 Uhr an der Ottostraße, kurz vor dem Bahnübergang.

Das Kind aus dem Landkreis München war mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg von der Schule, teilte die Polizei in Ottobrunn mit. Er stand demnach an einer Verkehrsinsel und kontrollierte die Straße nach Autos. Von links näherte sich ein silberfarbener Wagen, der Schüler fuhr aber trotzdem los.

Unfall: Dann kam es zum Zusammenstoß

Dabei kam es zum Zusammenstoß: Das Auto erfasste das Hinterrad des Jungen mit dem linken Scheinwerfer, der Elfjährige stürzte. Ihm wurde Schwarz vor Augen, er legte sich deswegen auf den Boden. Der Fahrer des Autos sei dann ausgestiegen, so schilderte es der Junge der Polizei, habe sein Auto nach einem Schaden kontrolliert und geschimpft. Dann sei er zurück ins Auto gestiegen und weggefahren.

Der Schüler wurde bei dem Unfall leicht an den Beinen verletzt, er klagte über Kopf- und Schulterschmerzen. Am Fahrrad entstand zumindest kein Schaden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Ottobrunn sucht nun nach Zeugen: Wer konnte den Unfall beobachten? Die Polizisten suchen nach dem Fahrer, wohl ein älterer Mann mit Brille, und nach einem Passanten. Er hatte den Jungen nach dem Unfall angesprochen. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 089/ 629800.