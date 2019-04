Fahrradklimatest: Oberhaching top, Ottobrunn flop

Der Fahrradklimatest des ADCF ist jedes Jahr ein Gradmesser, wie zufrieden die Radler mit den Bedingungen in ihren Kommunen sind. Auch im Landkreis München haben sich die Bürger an der Umfrage beteiligt. Das ist das Ergebnis:

Landkreis– Es gibt ein Klima, es gibt Fahrräder, es gibt den ADFC. Alles zusammen kulminiert seit einiger Zeit im Fahrradklimatest des Radfahrer-Clubs ADFC. Er misst jedes Jahr, wie Fahrradfahrer ihre Umgebung in Bezug auf ihr Verkehrsmittel einschätzen. Der Test wird bundesweit geführt. Auch im Landkreis München gibt es konkrete Ergebnisse einer Umfrage vom Herbst 2018.

Oberhaching

Demnach schneidet Oberhaching im Vergleich der Kommunen unter 20 000 Einwohner noch am besten ab (Gesamtnote 2,98). Insgesamt rangiert die Gemeinde bundesweit auf Platz 12 der Orte unter 20 000 Einwohner. 186 Orte in dieser Sparte nahmen an der Umfrage teil.

Oberhaching tritt seit Jahren kräftig in die Pedale, um den Komfort der Radler zu verbessern. Vor allem die Erreichbarkeit des Ortszentrums ist laut Bewertung gut möglich. Außerdem könne man hier zügig Fahrrad fahren. Den Oberhachingern, die an der Umfrage des ADFC teilgenommen haben, macht das Radeln offenbar mehr Spaß als dass es Stress verursacht.

Garching

Garching wird in derselben Kategorie mit der Note 3,21 bewertet. Immerhin Platz 20 bundesweit. Negativ schlagen hier die ungenügenden Mitnahmemöglichkeiten der Räder im MVV, die Enge der Radwege, die schlecht abgestimmten Ampelschaltungen und die spärliche Kontrolle auf Radwegen zu Buche.

Unterföhring

Die reiche Gemeinde Unterföhring landet weit abgeschlagen auf Platz 103 bundesweit – mit einer Note von 3,86. Hauptkritikpunkt ist die fehlende Fahrradförderung vor Ort. Schlecht abgestimmte Ampelschaltungen, die Enge der Radwege und kaum Mitnahmemöglichkeiten der Räder im MVV kommen laut den Umfrageteilnehmern erschwerend hinzu.

Unterschleißheim

In der Kategorie von 20 000 bis 50 000 Einwohner sind 311 Städte bundesweit in die Bewertung aufgenommen worden. Unterschleißheim kommt auf Platz 64 mit einer Note von 3,59. Das ist eine starke Verschlechterung gegenüber der letzten Umfrage aus dem Jahr 2016. Hier hatte die Stadt noch die Note 3,33 erhalten.

Unterhaching

Ebenfalls im Ranking abgefallen ist Unterhaching, das mit einer Note von 3,64 auf Platz 71 rutschte. 2016 bekam die Gemeinde noch die Note 3,46.

Ottobrunn

Am schlechtesten hat die Gemeinde Ottobrunn abgeschnitten mit einer Note von 3,99. Damit landete die Gemeinde auf Platz 183 bundesweit. Dafür verantwortlich ist das ungenügende Leihrad-Angebot, die Ampelschaltung, die unzureichende Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen und das Fahren mitten im Kfz-Verkehr.