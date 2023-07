„Fernsehrichter“ Alexander Hold in Ottobrunn: Die Grundübel dieser Zeit

Von: Andrea Kästle

Klare Worte: Alexander Hold macht für die um sich greifende Politikmüdigkeit unter anderem das „Ampelchaos“ in Berlin aus. © ak

Viele Menschen haben die Nase voll und wenden sich frustriert von den Parteien ab, die sie früher gewählt haben. Das ist für den „Fernsehrichter“ Alexander Hold ein Alarmzeichen.

Ottobrunn – Zweieinhalb Monate sind es bis zur Wahl, in Ottobrunn haben jetzt die Freien Wähler Wahlkampf gemacht. Für sich, gegen den Rest der Welt, so kam es einem vor. Auf Einladung der BVO sprach „Fernsehrichter“ Alexander Hold eine Stunde lang über das Thema „Demokratie in der Krise – oder Krise der Demokratie?“

Rund 50 Gäste, auch die Sauerlacher Bürgermeisterin Barbara Bogner, waren gekommen; sollte der eine, die andere unter ihnen schon vorher politikverdrossen gewesen sein, dürfte sich dieses Gefühl an dem Abend eher nicht verflüchtigt haben. Hold sparte nicht mit Spitzen Richtung Ampel und Berlin, ebenso wenig hielt er sich zurück mit Kritik am Koalitionspartner in Bayern. Dabei hatte doch gerade er als eins der Grundübel unserer Zeit, verantwortlich dafür, dass eben viele Menschen von der Politik die Nase voll haben und sich frustriert der AfD zuwenden, die „Arroganz der moralischen Überlegenheit“ benannt.

Politisches Zuhause Freie Wähler

Begrüßt hatte die Anwesenden Erika Aulenbach, BVO-Gemeinderätin, die auf Bayernebene die Freien Wähler als politisches Zuhause bezeichnete. Auch stellvertretender Landrat Otto Bußjäger war gekommen. Er sagte: „Gemeinsam geht’s besser, ist unsere Überschrift.“ Das Glas im Landkreis, sagte er auch, sei noch immer „dreiviertel voll“.

Alexander Hold, Jurist, seit 2008 Stadtrat in Kempten, ab 2013 zusätzlich Bezirksrat, in den vergangenen fünf Jahren überdies im Landtag, begann seine Ausführungen damit, die Politik der Freien Wähler in der vergangenen Legislaturperiode zu erklären. Parteichef Hubert Aiwanger habe als einer der ersten das Potenzial erkannt, das im Wasserstoff liegt. Und habe auch schon immer gewusst, dass es auf die Globalisierung vor allem eine Antwort gibt – die Regionalisierung.

43 Prozent der Bundesbürger könnten sich vorstellen, die AfD zu wählen

„Wir sollten uns Gedanken machen“, leitete er über zum Thema des Abends, die Krise der Demokratie. Inzwischen, zitierte er das ZDF-Politbarometer, könnten sich 43 Prozent der Bundesbürger vorstellen, die AfD zu wählen. „Die Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit“, mahnte er. Dass das Vertrauen in die Politik schwindet, liege auch an den Politikern selbst: „Sauter, Nüßlein, Tandler bringen das Metier in Misskredit.“

Ampelchaos für Politikmüdigkeit mitverantwortlich

Verantwortlich für die um sich greifende Politikmüdigkeit seien aber auch das „Ampelchaos“ in Berlin, außerdem die „Diskrepanz zwischen den moralischen Ansprüchen und dem eigenen Handeln“. Ausgerechnet ein Grüner, Anton Hofreiter, habe sich zum „größten Waffenexperten“ aufgeschwungen, Wirtschaftsminister Robert Habeck „macht Bücklinge vor Despoten“. Bald werde Werbung für ungesunde Lebensmittel, gar für Milchprodukte verboten, „aber Cannabis wird erlaubt“. Hold: „Wahrscheinlich hat auch der Bundeskanzler Pflanzen auf dem Fensterbrett stehen.“ Aiwanger, darauf kam er immer wieder zu sprechen, werde von den Medien unfair behandelt. Er verteidigte die Demo in Erding gegen das Heizungsgesetz.

Auch über Integration wird gesprochen

Alexander Hold sprach auch über Integration. Er sagte: „Ich kämpfe seit fünf Jahren dafür, dass die Menschen, die wir eh nicht mehr loskriegen, Arbeit finden.“ Letzter Schlenker: Man dürfe inzwischen nicht mehr so reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Man solle gendern, dürfe nicht das mehr essen, was einem schmeckt. Ein Gasthaus, das „Drei Mohren“ heißt, sei doch „traditionell“.

Das Schlusswort war deutlich: „Es gibt einen andauernden Versuch, der vernünftigen Mitte zu sagen, was sie zu tun hat. Das ist die größte Gefahr für die Demokratie.“