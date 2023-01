Brennender Lüfter: Kindergarten evakuiert – „Die waren echt durch den Wind“

Teilen

Keine Zeit verlieren: Rettungskräfte helfen bei der Evakuierung der Kinder. © Thomas Gaulke

Großeinsatz in Ottobrunn nach starker Rauchentwicklung in Betreuungseinrichtung „La petite Foret“ – Grund war ein brennender Lüftungsmotor.

Ottobrunn – Große Aufregung am Montagmittag im Kindergarten an der Ada-Lovelace-Straße in Ottobrunn. Verursacht durch einen brennenden Lüftungsmotor füllten sich die Räume schlagartig mit dickem schwarzen Rauch. Um 12.12 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr Ottobrunn ein.

„Bei unserem Eintreffen waren die Erzieherinnen mit einer Gruppe von gut zehn Kindern schon im Freien“, sagt Feuerwehrkommandant Eduard Klas. „Die waren schon echt durch den Wind, viele Kinder haben geweint.“ Zunächst war unklar, wie ernst die Lage ist.

Brand im Kindergarten Ottobrunn: Überall war schwarzer Rauch

Die Feuerwehr rückte mit 46 Einsatzkräften an und konzentrierte sich darauf, die Quelle des Rauchs zu finden. Zudem kontrollierten sie, ob sich wirklich niemand mehr in den Räumlichkeiten befand. „Dann haben wir uns gleich um die Kinder gekümmert“, berichtet Klas weiter.

Sie klingelten bei „sehr hilfsbereiten Nachbarn“, die ihre Wohnungen für die Kleinen öffneten, damit diese nicht in der Kälte auf Ärzte und Eltern warten mussten. Der Einsatz dauerte über zwei Stunden.

Brand im Kindergarten Ottobrunn: Notärzte, Polizei und Kreisbrandinspektion vor Ort

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.)

Zum Kindergarten an der Ada-Lovelace-Straße wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ottobrunn alarmiert. © Thomas Gaulke

Das Feuer konnte relativ schnell gelöscht werden. Notärzte und Kindernotärzte überprüften den Zustand der Kindergartengruppe, die Polizei und Kreisbrandinspektion waren ebenfalls vor Ort.

Brand im Kindergarten Ottobrunn: Giftige Stoffe in der Luft

Die Berufsfeuerwehr rückte mit einem Großraumrettungswagen an. Der ABC-Zug der Feuerwehr München-Land führte umgehend Messungen durch, um giftige Stoffe zu erkennen. Sie stellten fest: „Da liegt was in der Luft“, sagt Kommandant Klas.

Im Anschluss müssen in den Räumlichkeiten des Kindergartens nun weitere Messungen sowie eine gründliche Reinigung stattfinden, bevor der Betreuungsbetrieb wieder starten kann. Die Gemeinde arbeitet gemeinsam mit dem Kindergarten an einer Ersatzlösung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.