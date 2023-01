Frostige Temperaturen: Fernwärme über Stunden ausgefallen

Von: Charlotte Borst

Beim Auftanken ihrer Fahrzeuge in Thalkirchen: Einsatzwagen der Feuerwehr Ottobrunn. © FFW OTTOBRUNN

Ottobrunn – Warm anziehen mussten sich am Samstag viele Kunden der Stadtwerke München (SWM) in Ottobrunn und Umgebung: Die Fernwärme ist über Stunden ausgefallen.

Ottobrunn - In großen Teilen von Ottobrunn und Umgebung wurden am Samstag die Heizungen nicht warm. Die Fernwärmeversorgung war über Stunden ausgefallen. Die SWM baten gegen 17.30 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis um Hilfe. Einsatzkräfte aus Ottobrunn, Unterhaching und Taufkirchen beförderten vollentsalztes Wasser vom Heizkraftwerk Thalkirchen zum Heizkraftwerk Taufkirchen, wie Ottobrunns Kommandant Eduard Klas berichtet.

Ab 1 Uhr läuft die Fernwärme wieder

„Bis 1 Uhr nachts pendelten wir mit unserem Tankwagen, der 10 000 Liter fasst, und unserem Tanklöschfahrzeug, in das 5000 Liter passen, hin und her.“ So füllten die Feuerwehren den nötigen Vorrat an vollentsaltztem Wasser am Heizkraftwerk Taufkirchen wieder auf.

Bürgermeister hatte schon Notfallplan vorbereitet

Für den Fall, dass die Heizungen länger ausgefallen wären, hatten Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer und seine Mitarbeiter im Ordnungsamt vorsorglich überlegt, Wärmestuben einzurichten. „Das war aber zum Glück dann nicht nötig“, so Klas. mm