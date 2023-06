Geniale Erfindung: Ottobrunner Schüler entwickeln Alternative zum Fahrradhelm

Von: Andrea Kästle

Machen den Test aus der Höhe: Die fünf Erfinder Benjamin, Christoph, Jonas, zweimal Lukas und Martin lassen ihre Schutzmütze mit einem rohen Ei darin auf den Boden fallen. © Andrea Kästle

Mit einer gewieften Erfindung haben es fünf Ottobrunner Gymnasiasten ins Bundesfinale des Wettbewerbs „business@school“ geschafft. Sie haben Mützen entwickelt, die bei einem Sturz genauso gut schützen sollen wie ein Fahrradhelm.

Ottobrunn – Sie hätten, sagt Benjamin Gimber, „lang gebrainstormt“. Dann kam den Schülern des Gymnasiums Ottobrunn die Idee. Weil sie halt alle nicht gern einen Helm aufsetzen beim Radeln, weil sie Helme generell „unästhetisch“ finden und „unbequem, das ist die blanke Ehrlichkeit“. Weil sie aber andererseits auch nicht ganz schutzlos in der Gegend herumkurven wollen. Sie entwickelten dann, nach langen Recherchen, vielen Gesprächen mit Fachleuten, eine „stylische“ Mütze, derart gepolstert, dass sie eben auch schützt, wenn man mit dem Kopf auf den Boden prallt. Mit ihrem gewitzten „5hat“, der sich diverse physikalische und chemische Gesetze zunutze macht, gewannen die Ottobrunner den diesjährigen Landesentscheid von „business@school“ und haben sich damit für den Bundeswettbewerb qualifiziert, der dieser Tage in München über die Bühne geht.

Test mit einem rohen Ei

Dabei werden die Fünf wieder anrücken mit ihrer Leiter, werden zwei Mützen dabei haben, eine herkömmliche, eine von ihnen präparierte, werden rohe Eier in diese Mützen legen, beide Mützen von der Leiter runterfallen lassen. Am Ende wird nur eins der Eier zerbrochen sein – natürlich das in der herkömmlichen Kopfbedeckung. „Es ist ein cooler Gag“, erzählt Benjamin Gimber, und man hört ihm an, wie erstaunt er eigentlich selbst über das Ganze ist.

Die Idee kam im Chemie-Unterricht auf

Gehört haben sie davon, berichtet der Gymnasiast, im Chemie-Unterricht: dass es eben „nicht newtonische Flüssigkeiten“ gibt, die sich „nicht linear“ verhalten unter bestimmten Umständen. Stärke und Wasser etwa, im Verhältnis drei zu eins gemischt, ergibt eine solche Masse, und ihr nicht lineares Verhalten ist, dass sie sich erhärtet bei Druckeinwirkung. Und zwar sehr schnell und auch sehr stark. „Wir haben das“, erzählt Benjamin Gimber, „in unserer Küche probiert, haben die Masse angerührt und mit dem Hammer draufgehauen“. Er sagt nochmal: „Es ist einfach unglaublich.“

Drei Physiker helfen den Schülern bei der Umsetzung

Damit war freilich die Mütze noch längst kein Helm, das Ganze muss ja erst noch irgendwie als Schutzschicht in die Mütze kommen. Mit drei Physikern, „die sich deutlich besser auskennen als wir“, haben sie, sagt Gimber, „lange Gespräche geführt“, mit zwei Universitäten waren sie in Kontakt wegen ihres Projekts. Irgendwann wussten sie, dass sie am besten Schaumstoff verwenden würden als Trägermaterial für die Masse, bald war auch klar, dass dieser Schaumstoff geschlossenporig sein müsse, außerdem, dass er nur einen Zentimeter dick zu sein brauche. Was wichtig ist – man soll der Mütze ihr Innenleben ja nicht ansehen.

Firmen für die Herstellung haben die Schüler schon gefunden

Auch von ihren Eltern, sagt Gimber, würden sie immer wieder ermahnt, sich nicht ohne Helm aufs Radl zu setzen. Kann gut sein, dass sich bei den fünf Schülern und vielen anderen Gleichaltrigen solche Diskussionen in einem Jahr erübrigt haben. Denn die Ottobrunner wollen ihre Mütze auf jeden Fall herstellen lassen – egal, wie der Wettbewerb nun ausgeht. Eine Firma, die den Schaumstoff präparieren könnte, haben sie bereits aufgetan, in Indien. Genäht werden würde die laut Eigenwerbung ebenso sichere wie smarte Kopfbedeckung dann in Europa. Den Erfindern, die beim „business@school“-Finale in schwarzen T-Shirts und natürlich mit Mützen auf dem Kopf an den Start gehen wollten, schwebt ein einfaches Modell vor mit aufgekrempeltem Rand.

Unternehmen melden Interesse an

Die Vermarktung, hat sich rausgestellt, wäre am Ende sowieso das kleinste Problem, Unternehmen, mit denen sie deshalb Kontakt aufnahmen, zeigten sich alle interessiert. Und zwar kleinere Geschäfte ebenso wie große Outdoor-Ausstatter, etwa Globetrotter. Eine Webseite haben die Fünf, von denen ein paar BWL, andere Medizin studieren wollen, für ihren „5hat“ übrigens auch schon entworfen. Und über ein Sommer-Modell haben sie ebenso bereits nachgedacht, da könne man ja einfach, so die Überlegung, ein Käppi umfunktionieren zum unsichtbaren Helm.