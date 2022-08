Jungbrunnen Seniorentanz: Gruppe trifft sich seit 28 Jahren in Ottobrunn

Von: Bert Brosch

Teilen

Bei den Paar- und Round-Tänzen gibt Waltraud Reifenstuhl (Mitte) seit 28 Jahren die Schritte und den Takt vor. © Bert Brosch

14 Geburtstage, zusammen 1045 Lebensjahre, hatte die Seniorentanzgruppe Ottobrunn nachzufeiern, als sie sich jetzt trotz Corona endlich wieder treffen konnte. Tanzen hält sie alle fit.

Putzbrunn/Ottobrunn – Waltraud Reifenstuhl hat die Gruppe 1994 gegründet und leitet diese seither auch, und sie gehört zu den 14 Geburtstagskindern. 85 ist sie geworden. Man sieht es ihr nicht an.

Über 400 unterschiedliche Tänzee ausprobiert

Die Tänze heißen Round, Square, Line-Dance, Paar-Walzer, In der Gasse oder Contra. „Insgesamt über 400 unterschiedliche Tänze haben wir in den 28 gemeinsamen Jahren schon einstudiert und getanzt“, sagt Waltraud Reifenstuhl, der man ebenso wie allen anderen Tänzerinnen und Tänzern das Alter überhaupt nicht ansieht. Tanzen hält offensichtlich fit und jung.

Inge Müller ist mit 70 Jahren die Jüngste der Tanzgruppe

„Darum geht es uns ja“, sagt Inge Müller, die mit 70 Jahren die Jüngste der Tanzgruppe ist und einmal die Nachfolge von Waltraud Reifenstuhl übernehmen soll. „Wir treffen uns jeden Montag in der Michaelskirche, man zieht sich schön an, trifft nette Menschen zum Ratschen, wir tanzen – das hält uns körperlich und auch geistig fit, denn man muss sich die Schrittfolge ja auch merken“, sagt Müller. Die neuen Tänze holen sich Müller und Reifenstuhl aus den Heftchen „Erlebnistanz“ des Bundesverbandes Seniorentanz. „Manchmal ist es ganz schön knifflig, aber wir bekommen das immer hin und haben jedes Mal viel Spaß“, sagt Reifenstuhl.

Robert Tempelhoff (84) aus Neubiberg ist im Moment der Hahn im Korb

Bei jedem Treffen tanzen sie zehn unterschiedliche Tänze, jedes Mal ist ein neuer dabei. Das Problem ist allerdings, dass es sehr häufig Paartänze sind. „Wir haben zwar immer wieder mal einen Mann dabei, aber leider nie mehrere. So bekommen „die Männer“ eben eine rote Schleife umgehängt, dass das jeder Partner weiß“, erläutert Müller. Robert Tempelhoff (84) aus Neubiberg ist im Moment der Hahn im Korb. „Ich tanze gerne, hörte von der Tanzgruppe und bin seit zwei Monaten dabei. Das macht großen Spaß –und Tanzpartnerinnen habe ich ja immer genug.“

Aus Putzbrunn ist die Gruppe der Pfarrei St. Stephan dazugestoßen

Franziska Wallner (85) tanzt schon Jahrzehnte in der Putzbrunner Tanzgruppe, die sich bis Corona jeden Donnerstag in den Räumen der Kirche Sankt Stephan traf. „Aber da ist schon sehr lange geschlossen, keiner weiß, wie es weitergeht. Zum Glück bin ich auch schon über 25 Jahre bei der Seniorentanzgruppe Ottobrunn. Ich liebe diese Tanztreffen“, sagt Wallner. Das bestätigt Eva Rutingsdorfer (80), sie leitete lange den Seniorenclub in Putzbrunn. „Corona hat uns leider stark ausgebremst, wir konnten uns ja nicht mehr treffen und auch nicht zu der jahrelang beliebten Tanzfreizeit in einen anderen Ort fahren. Daher ist es richtig schön, dass es heute wieder klappt.“

Zur Geburtstagsfeier ins Bürgerhaus Putzbrunn

Weil es in Ottobrunn keinen Wirt im Bürgerhaus gibt, ist die Tanzgruppe nach Putzbrunn ausgewichen. 20 Frauen und ein Mann zwischen 70 und 85 Jahren treffen sich heute zur Feier von Geburtstagen. „Unsere älteste Tänzerin ist die Ilse Heckner aus Waldperlach. Sie ist 93 und sonst immer da, aber heute ist es ihr zu heiß“, sagt Franziska Wallner.

Tanzpause nur zum Mittagessen

Los geht’s im Stuhlkreis mit den besinnlichen Tönen von Hubert von Goisern „Heast as net, wia die Zeit vergeht.“ Doch dann kommen die ersten Tänze, zunächst zum Warmmachen noch im Sitzen, „Rechts geklatscht und links geklatscht“, dazu singt Inge Müller fröhliche Verse. Endlich der erste Paartanz, „Geburtstagskinder in die Mitte, zurück, zurück, gekreuzt und dann in Kette“, gibt Reifenstuhl Anweisungen. Und so tanzten sie noch den ganzen Tag – unterbrochen nur von Mittagessen, Ratschen und viel Lachen.