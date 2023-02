Klimaschutzmanager soll anpacken statt bunte Zettelchen schreiben

Von: Marc Schreib

Hier am Rathausplatz wird der neue Klimaschutzmanager gebraucht. © Marc Schreib

Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer hat klare Vorstellungen von der Stelle eines Klimaschutzmanager und der Rolle, die er spielen soll.

Ottobrunn – Einen Einblick in Bürokratie und die Hemmnisse durch allzu rigide Förderrichtlinien bekam man jetzt im Ottobrunner Planungsausschuss. Anlass war eine Nachfrage von Doris Popp (Grüne). Das Vorwort von Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) zum Gemeindeblatt „Mein Ottobrunn“ in der aktuellen Februarausgabe missfiel ihr. Die Kommunalpolitikerin empfand es als sehr unsachlich und polemisch.

Gemeinde will auf Förderung verzichten

Das Vorwort hat es in sich. Darin beschreibt Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) den Bürokratiewahnsinn und besondere Kriterien, die an die Förderung eines Klimamanagers gekoppelt sind. Loderer: „Schnell wurde klar, dass das enge Korsett der Auflagen zum Tätigkeitsbereich einer geförderten Klimaschutzstelle weitgehend konträr zu den Bedürfnissen der Gemeinde ist.“ Stattdessen sollen laut Bürgermeister Workshops abgehalten werden, in denen „Überzeugungen im Zweifel mehr zählen als Wissen, da sollen auf bunten Zetteln altbackene Ideen gesammelt und Gedankenwolken an Pinnwände geheftet werden“. Daher werde die Gemeinde jetzt auf die Förderung verzichten und das Umweltamt trotzdem mit einer weiteren Stelle stärken.

Kritik an der langen Wartezeit

Doris Popp hielt dagegen, dass zumindest bei der Bafa konkrete Kriterien eine Rolle spielten und da nichts von Workshops oder bunten Zettelchen die Rede sei. Sie hätte es in jedem Fall gerne gesehen, dass eine solche Stelle im Umweltamt früher in den Stellenplan aufgenommen worden wäre, um dort für Entlastung zu sorgen. So habe man das Umweltamt ein ganzes weiteres Jahr „allein gelassen“. Popp wollte wissen, ob die Stelle nun schon habe besetzt werden können.

Skepsis beim Betrachten der Kriterien

Der Bürgermeister gab gerne Auskunft. Man habe eben zunächst versucht, die Fördermittel zu erhalten, auch wenn eine gewisse Skepsis bereits beim ersten Überfliegen der Kriterien existiert habe. „Wir haben uns Mühe gegeben, bis zum Grad der intellektuellen Zumutbarkeit.“ Bis hin zum Titeln von Veranstaltungen habe man der Gemeinde redaktionelle Tipps geben wollen, man hätte Hinweise bekommen zur Moderationskofferbestückung und zu Schreibmaterialien. Loderer: „Wenn dann mal die Frage des Verwendungsnachweises aufkommt, werden wir ehrlicherweise zugeben müssen, dass wir nicht die Vorstellungen von Klimaschutzpolitik mit Hilfe dieser Stelle verfolgt haben.“

In Ottobrunn soll der Klimaschutzmanager nachhaltige Strom und Wärmekonzepte in Quartieren mit umsetzen. Öffentliche Veranstaltungen, die bezuschusst werden sollen, bringen Bürgermeister Loderer dagegen nur dazu, „sich fremdzuschämen und peinlich berührt zu sein“. Da würden regelmäßig Allgemeinplätze kundgetan ohne einen Mehrwert.

Pragmatisches Vorgehen verlangt

In Ottobrunn brauche es jemanden, der pragmatisch bei Projekten im Strom- und Wärmeerzeugungsbereich mitwirkt. „Wir benötigen keine Ideenfindung durch Workshops. Wir wissen genau, was zu tun ist.“ Deshalb habe die Verwaltung auch in Kauf genommen, dass der Förderbescheid abgelehnt wird.

Er versicherte aber, wenige Tage nach der Sitzung die Stellenausschreibung freizugeben. Das ist nun geschehen. Die Perspektive: „Eine unbefristete, verantwortungsvolle und interessante Tätigkeit in Vollzeit, in einem leistungsorientierten Team an einem modernen Arbeitsplatz in der Ortsmitte Ottobrunns.“