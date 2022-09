Weil er nicht durch Hintereingang rein darf: Mann sticht mit Teppichmesser zu

Von: Laura May

Die Polizei sucht nach dem Täter./Symbolbild © IMAGO/xcitepress/christian essler

Als der Mitarbeiter eines Ottobrunner Handelsbetriebs einem Kunden den Zutritt durch die Hintertür verwehrte, zückte dieser ein Messer.

Ottobrunn – Eine vermeintliche Alltagssituation ist in Ottobrunn mit gefährlicher Körperverletzung geendet. Gegen 16 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Mann einen Handelsbetrieb durch die Hintertür zu betreten.

Nachdem ein 28-jähriger Mitarbeiter, mit Wohnsitz in München, die Tür öffnete, gab der unbekannte Mann an, dort einkaufen zu wollen, so informiert die Polizei.

Streit eskaliert, unbekannter Täter zückt Teppichmesser

Der 28-Jährige lehnte dies ab, da an diesem Eingang kein Verkauf stattfindet, und verwies ihn an den offiziellen Verkaufsraum des Betriebs. Daraufhin brach ein Streit zwischen den beiden Männern aus.

Während des Streits zückte der unbekannte Täter unvermittelt ein Teppichmesser und stach dem 28-Jährigen in den Oberschenkel. Dem 28-jährigen Mitarbeiter des Geschäfts gelang es, das Messer zu fassen und es wegzuwerfen. So verhinderte schlimmere Verletzungen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:



Männlich, 40-50 Jahre alt, ca. 180cm bis 185cm groß

Spricht gebrochenes Deutsch

Kapuzenpulli schwarz, beige Jogginghose, blaue OP-Maske

Schwarzer Oberlippen- und Kinnbart, Tattoo unter dem rechten Auge (einzelner, nicht ausgefüllter Stern).

Teppichmesser-Täter auf der Flucht: Polizei ermittelt

Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung der naheliegenden Staatsstraße 2078. Der 28-Jährige verständigte im Anschluss die Polizei, welche unmittelbar mit mehreren Streifen zum Tatort ausrückte.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg, der Unbekannte konnte nicht gefasst werden.

Der 28-jährige Mitarbeiter wurde durch den Übergriff leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt, informiert die Polizei weiter. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.



Zeugenaufruf: Die Polizei bittet um Hilfe



Wer hat etwas gesehen? Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Siemensstraße, Daimlerstraße und Unterhachinger Straße (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

