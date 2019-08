Das sind die tierischsten Einsätze der Feuerwehren

Eine Ziege am S-Bahnhof, auf der Terrasse eine große Krabbe, eine Katze, die durch den Kamin rutscht oder eine Herde Rinder auf der Flucht: Wenn es umtierische Einsätze für die Feuerwehren im Landkreis geht, ist nichts unmöglich. Ein Überblick über diekuriosesten Tierrettungen.

+ Der Elefantendame Tina half die Feuerwehr Ottobrunn wieder auf die Beine. © Feuerwehr Ottobrunn Landkreis – Auf einem Sandhügel im Tierpark Hellabrunn hatte Tina ein Schläfchen gehalten. Als sie aufstehen wollte, kam die 53 Jahre alte Elefantenkuh nicht mehr von alleine hoch. Die Pfleger und Tierärzte schafften es nicht, die gut 3,4 Tonnen schwere Elefantendame aufzurichten, und so wurde Hilfe angefordert. Zunächst kam die Berufsfeuerwehr München mit einem Kran. Um die Schlaufen zum Hochheben unter dem Tier durchziehen zu können, musste Tina aber behutsam angehoben werden. Und so kam die Feuerwehr Ottobrunn ins Spiel. Die besaß sogenannte Hebekissen. Damit konnte Tina bequem wieder auf die Beine geholfen werden. Mehr als sieben Jahre ist das jetzt her. Vergessen wird Kommandant Eduard Klas diesen Einsatz wohl nie . „Er zählt zu diesen besonderen Einsätzen, die man als Feuerwehrmann haben kann.“

Kater im Kamin

„Nur“ ein Stubentiger hielt die Ottobrunner kürzlich auf Trab, denn die Rettung des schwarz-weißen Katers gestaltete sich aufwändig. Das Tier war aufgefallen, weil es nicht mehr vom Dach eines dreistöckigen Wohnhauses in Ottobrunn herunterkam. Helfen lassen wollte sich der Kater aber auch nicht, sondern verschwand im Schornstein des Hauses und fiel in die Tiefe. „Wir mussten den Kamin aufstemmen“, erzählt der Ottobrunner Kommandant. Den befreiten Kater brachten seine Retter in die Tierklinik Oberhaching. Den Sturz überstand der Kater laut Klas ohne Verletzungen.

Wollkrabbe auf dem Balkon

+ Die Wollkrabbe hatte es sich auf einem Balkon in Unterschleißheim gemütlich gemacht. © Feuerwehr Unterschleißheim Dass sie Wände aufstemmen muss, um eine Katze zu befreien, ist auch der Feuerwehr Unterschleißheim nicht fremd. Eine Ziege auf Abwegen, die die Ehrenamtlichen mit einem Seil am S-Bahnhof eingefangen haben, Hühner, die durch die Stadt spazierten. „Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt“, sagt Kommandant Markus Brandstetter. Also hat er sich auch nicht gewundert, als es die Feuerwehr mit einer großen Krabbe zu tun bekam. Die hatte es sich auf einer Terrasse gemütlich gemacht. Nachdem dies schon die Zweite ihrer Art war, die innerhalb kurzer Zeit im Garten des Hauses aufgetaucht war, bat die Familie um Hilfe .„Mehrere Kameraden rückten an, um die Krabbe fachgerecht einzufangen und ihr ein vorübergehendes Domizil in einer Transportbox einzurichten“, heißt es im Einsatzbericht. „Sie wurde schließlich als Chinesische Wollhandkrabbe identifiziert..“ Sie wurde schließlich wohlbehalten zur Auffangstation für Reptilien gebracht.

Kornnatter hält Feuerwehr und Polizei mehrere Tage auf Trab

+ Tagelang hielt diese Kornnatter Polizei und Feuerwehr in Ottobrunn auf Trab. Sie hatte sich durch mehrere Gärten und Höfe geschlängelt und für Panik gesorgt. © Feuerwehr Ottobrunn Zur Ausrüstung der Feuerwehr gehören spezielle Lederhandschuhe für Tierrettungen, außerdem kleinere Käfige. „Gebissen wurde noch niemand“, erzählt Brandstetter. Und die zwei, drei Schlangen, die ihren Besitzer entwischt waren, seien ungiftig gewesen. Genauso wie die Kornnatter, die Polizei und Feuerwehr im Juni vergangenen Jahres in Ottobrunn gleich mehrere Tage auf Trab hielt. Sie hatte sich durch mehrere Gärten und Höfe nahe des Rathausplatzes geschlängelt und so manchen Bürger in Panik versetzt. Im Garten eines Einfamilienhauses gelang es der Feuerwehr schließlich, mit Schlangenhaken und Schutzhandschuhen, die Kornnatter einzufangen.

Ausgebüxte Rinder

Häufig sind es gar nicht die außergewöhnlichen Tiere, die für Aufregung sorgen, sondern ganz normale Rindviecher etwa. Wie die 20, die vergangenes Jahr von der Weide vom Kainzenhof in Aying verschwunden waren. Die Tiere wieder einzufangen, war eine Riesenarbeit und ein Geduldspiel. Diese Erfahrung machte auch die Feuerwehr Helfendorf im Mai 2013, als einem Landwirt vier Jungkälber entwischt waren, die anschließend mit Muskelkraft von Feuerwehr und Landwirt aus dem Kupferbach gezogen werden mussten.

Hund hängt am Isarhang fest