Pragmatiker mit Gerechtigkeitssinn: Das ist der Kandidat der SPD im Stimmkreis Nord

Von: Stefan Weinzierl

Ich kann nicht nur protestieren und fordern, die harte Arbeit aber nicht machen. Florian Schardt (SPD) „Politik muss praktisch sein“: Der SPD-Kreisvorsitzende Florian Schardt nimmt Kurs auf den Landtag. © sw

Bei der Landtagswahl Bayern 2023 tritt Florian Schardt aus Ottobrunn als Kandidat für die SPD im Stimmkreis Nord an. Er will Bürokratieabbau und Chancengleichheit.

Ottobrunn – Er ist erfolgreicher Unternehmer und auf den ersten Blick so gar nicht der Sozialdemokrat, wie ihn sich viele vielleicht vorstellen: Florian Schardt, der Direktkandidat der SPD für den Stimmkreis München-Land Nord ist jung, adrett und strahlt viel Selbstvertrauen aus. Genau so einen, denkt man, können die bayerischen Sozis durchaus gebrauchen. Dass Parteigenossen große Stücke auf ihn setzen, hat er sogar Schwarz-auf-Weiß: Münchens Altbürgermeister Georg Kronawitter habe ihm einst eine Widmung in ein Buch geschrieben, erzählt er: „Dem engagierten Hoffnungsträger.“

Nun hatte Schardt, wie er gleich darauf erläutert, eine sehr persönliche Bindung zu Kronawitter, weil ihn mit dessen Sohn seit Schulzeiten eine tiefe Freundschaft verbindet. Und zum Zeitpunkt der Widmung war auch noch nicht abzusehen, dass der gebürtige Münchner, der in Neuperlach aufgewachsen ist und seit 2018 mit seiner Frau und den drei Kindern in Ottobrunn lebt, irgendwann politisch Karriere macht. Dass er unter anderem SPD-Unterbezirksvorsitzender und Fraktionssprecher der SPD im Kreistag wird.

Seit 2006 in der SPD

Aber Kronawitter wird schon damals das Potenzial des mittlerweile 41-Jährigen erkannt haben, der aus einer klassischen Aufsteiger-Familie kommt, sich im Alter von acht Jahren wegen des Mauerfalls für Politik zu interessieren begann („Ich konnte das, was da passiert, noch nicht ganz fassen, aber es hat mich fasziniert“) und 2006 in die Partei eintrat. Auf die Frage, was ihm bei Politik wichtig ist, sagt Schardt sofort: „Sie muss praktisch sein.“ Denn am Ende des Tages gehe es um nichts anderes, als das Gemeinwohl zu organisieren. Dass da ein Pragmatiker spricht, jemand, der anpacken will, wird schon deutlich, wenn Schardt von seiner Schulzeit erzählt.

Natürlich ist er Klassensprecher und engagiert sich bei der Schülermitverwaltung, auch wenn die damals hauptsächlich Events organisiert, weniger Politik betreibt. Und doch begehren er und seine Mitschüler am Heinrich-Heine-Gymnasium mit vielen anderen Gymnasiasten Ende der 90er-Jahre auf. Sie schwänzen, ähnlich wie die Fridays-for-Future-Anhänger, freitags den Unterricht. „Wir haben erfolgreich gegen die geplante Abschaffung der Kollegstufe gekämpft“, erzählt Schardt. Der Unterschied zu den Klimaschutz-Schülern: „Bei uns standen die Leute nicht an der Seite und haben geklatscht.“ Stattdessen drohte ein verschärfter Verweis. Den umschifft Schardt, in dem er den Deal des Vize-Schulleiters annimmt und eine Diskussionsrunde organisiert.

„Ich kann nicht nur protestieren und fordern, die harte Arbeit aber nicht machen“

Apropos Fridays for Future: Für das Anliegen der Bewegung hat der 41-Jährige durchaus Verständnis. Doch ihm fehlt der nächste Schritt: „Ich kann nicht nur protestieren und fordern, die harte Arbeit aber nicht machen“, sagt er und meint damit, dass es nun an der Zeit wäre für die jungen Menschen, sich in politischen Gremien zu engagieren oder Berufe zu ergreifen, die die Welt besser machen: „Wir brauchen Leute, die Zukunftstechnologien entwickeln und Handwerker, die Solarpanele aufs Dach bauen.“

Schardt selbst ist mit gutem Beispiel vorangegangen: Er gründet, kaum hat er sein Volkswirtschaftsstudium abgeschlossen, ein Start-up, das Jugendliche und Ausbildungsbetriebe über ein Internetportal zusammenbringt. Das Unternehmen ist unglaublich erfolgreich, und als Schardt es 2019 verkauft, hat er nun nicht nur die Zeit, sondern auch die finanzielle Freiheit, um sich politisch stärker zu engagieren. Auch wenn er nebenbei Start-ups unterstützt und sich ehrenamtlich bei der Industrie- und Handelskammer engagiert.

Aufstieg unabhängig vom Geldbeutel

Schardt weiß um sein Privileg: „Ich bin dankbar dafür.“ Umso mehr fühlt er sich verpflichtet, anderen zu helfen und für mehr Chancengerechtigkeit zu kämpfen. „Der eigene Aufstieg muss unabhängig vom Geldbeutel und der kulturellen Prägung der Eltern möglich sein“, sagt er. Auch Leistungsgerechtigkeit ist ihm wichtig. So macht es für ihn einen großen Unterschied, ob jemand sein Vermögen ohne Arbeit mehrt oder wirklich arbeitet und etwas leistet.

Deshalb will er konkret für eine sozial gerechte Nutzung des Bodens kämpfen, aber auch für den Abbau von Bürokratie, die in seinen Augen die gesamte Gesellschaft lähmt. „Auch dadurch entsteht Ungerechtigkeit“, betont er. Denn große Unternehmen hätten weniger Sorgen damit. Sie könnten sich „drei Rechtsanwälte und zwei Steuererberater leisten, der kleine Handwerksbetrieb, der kleine Mittelständler nicht“.

Im Landkreis München liegt ihm die Ertüchtigung des ÖPNV am Herzen und der Kampf gegen die Wohnraum-Problematik. Für den kommunalen Wohnungsbau, müssten alle Ebenen kooperieren, sagt er. Eine gemeinsame Kraftanstrengung braucht es seiner Ansicht nach auch beim Thema Kinderbetreuung – für ihn das Schwerpunktthema der nächsten Staatsregierung. Denn wenn man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf optimiere, helfe das auch der Wirtschaft.

