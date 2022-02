Nach schwerem Unfall im Landkreis München: Großes Aufgebot an Einsatzkräften

Heftiger Unfall bei München: 18-Jähriger rast mit Geländewagen in Altenheim - mehrere Verletzte

Von: Patricia Kania

Der Landrover hat die Glasfassade des Altenheims Brunneck durchbrochen. © Thomas Gaulke

Heftiger Unfall am Altenheim Brunneck in Ottobrunn: Mit einem Geländewagen ist ein 18-Jähriger am Mittwoch mitten in den Eingangsbereich eines Altenheimes gekracht. Drei Menschen wurden verletzt.

Ottobrunn - Um 16.46 Uhr wurde die Feuerwehr Ottobrunn zum Altenheim an der Cramer-Klett-Straße alarmiert. Ein Land Rover steckte mitten in der Glasfassade des Seniorenheims. Der Eingangsbereich lag in Trümmern. Zwei Mitarbeiterinnen, die sich zu dem Zeitpunkt an der Rezeption befanden wurden schwer verletzt. Sie und der Fahrer mussten von der Feuerwehr erstversorgt werden.

Der verwüstete Innenbereich des Altenheims nach dem Unfall. © Thomas Gaulke

Schwerer Unfall in Ottobrunn: 18-Jähriger verliert an Ampel das Bewusstsein

Nach Angaben der Polizei war der 18-Jährige auf der Cramer-Klett-Straße in südliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Putzbrunner Straße musste er an der roten Ampel halten. Hier verlor er nach eigenen Angaben das Bewusstsein. Sein Wagen kam in der Folge unkontrolliert von der Fahrbahn ab, streifte erst eine Betonmauer und krachte dann ungebremst durch die Glasfassade des Altenheims. Nach drei Metern kam das Fahrzeug im Innenbereich vor der Rezeption zum Stehen. Die beiden Mitarbeiterinnen wurden von dem Auto erfasst und schwer verletzt. Der 18-Jährige erlitt eine leichte Kopfverletzung. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht.

Ein großes Aufgebot an Einsatzkräften am Unfallort an der Cramer-Klett-Straße. © Thomas Gaulke

Auto kracht in Altenheim: 80.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr musste den Geländewagen mit einer Seilwinde aus dem Gebäude ziehen. Zunächst war unklar, ob eventuell die Statik des Gebäudes beeinträchtigt ist. Nach einer genauen Prüfung konnte hier aber Entwarnung gegeben werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 80.000 Euro.

Am Tag danach sind in dem Seniorenwohnheim die Aufräumarbeiten noch in vollem Gange. Trümmer und Glas müssen entfernt werden. Durch die Rezeption zieht sich eine Spur der Verwüstung, Laut einer Sprecherin des KWA sind die Direktorin des Seniorenstifts und ihre Mitarbeiter, die bei dem Unfall verletzt wurden, auf dem Weg der Besserung. Die Direktorin sei bereits am Abend von der Intensiv- auf eine normale Station verlegt worden und dürfe das Krankenhaus wohl bald wieder verlassen. Ebenso die anderen Verletzten.



Von den Bewohnern hatte niemand den Unfall mitansehen müssen. Die meisten hätten sich zu dieser Uhrzeit in ihren Zimmern aufgehalten und auch nur wenige Mitarbeiter waren in diesem Bereich zur Unfallzeit gerade unterwegs. Gleichwohl steht im Haus eine Seelsorgerin bereit, um mit Bewohnern oder Mitarbeitern bei Bedarf über das Ereignis zu sprechen. KWA Vorstand Horst Schmieder. Er war noch am Abend des Unfalls vor Ort, sprach mit Mitarbeitern und dankte der Freiwilligen Feuerwehr Ottobrunn, den Mitarbeitern des THW, den Vertretern der Gemeinde sowie Ärzten, Rettungssanitätern und Mitarbeitern des Kriseninterventionsteams für ihren Einsatz. Laut KWA sei ein geregelter Stiftsbetrieb sichergestellt.



Nach schwerem Unfall im Landkreis München: Großes Aufgebot an Einsatzkräften

Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten mussten die Cramer-Klett-Straße und die Putzbrunner Straße teilweise gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ottobrunn, die Kreisbrandinspektion Landkreis München, die Polizei, der Rettungsdienst, der Fachberater des Technischen Hilfswerkes und der Fachberater PSNV-E.

Gegen 18.20 Uhr konnte durch die Feuerwehr die Unfallstelle an die Polizei übergeben. Die hat jetzt die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Mehr Nachrichten aus dem Landkreis München lesen Sie hier.