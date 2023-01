Nach dem Brand in Betreuungseinrichtung: Verletzte aus Krankenhaus entlassen

Von: Marc Schreib

Zum Kindergarten an der Ada-Lovelace-Straße wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ottobrunn alarmiert. © Thomas Gaulke

Ein brennender Lüfter hatte am Montag in Ottobrunn für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Die beiden Verletzten sind jetzt wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Ottobrunn - Beim Brand am Montagmittag in der Betreuungseinrichtung „La petite Foret“ in Ottobrunn hatte sich starker Rauch entwickelt. Die Feuerwehr Ottobrunn konnte das Feuer schnell löschen. Zwei Angestellte mussten mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Mittlerweile sind sie wieder von dort nach Hause zurückgekehrt, wie die Polizei mitteilt. Nach ersten Ermittlungen wird ein technischer Defekt an einer Lüftungsanlage als Brandursache angenommen. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.