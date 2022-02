Heimatforscher entdeckt Neues aus der Ottobrunner Geschichte

Von: Marc Schreib

Das ehemalige Ottobrunner „Hofbräustüberl“ (Seebauerstraße 3 und 3a) im Jahr 1927. Über dieses Wirtshaus ist im neuen Buch etwas zu lesen. © K. Fleisch Photo-Anstalt/Quelle: Roland Haase

Das Manuskript für Band II von „Unser Ottobrunn und Riemerling“ liegt vor, im Moment findet die Korrekturlesung statt. Wenn alles gut geht und die Papierpreise nicht weiter bis ins Unermessliche steigen, erscheint das Buch noch in diesem Jahr.

Ottobrunn - Im Gemeinderat wurden jetzt finanzielle Mittel in Höhe von 55 000 Euro bereitgestellt. Durch den Verkaufserlös wird die gemeindliche Vorleistung zu einem guten Teil wieder ausgeglichen. Die Gemeinde Ottobrunn übernimmt die Herausgabe und stellt auch in Aussicht, dass Band III ebenfalls eine Unterstützung erfahren wird.

3500 und 4000 Stunden pro Band

Der Ottobrunner Heimatforscher Roland Haase sieht „den Spaß an der Freud“ als Motivation für seine ehrenamtliche Arbeit. „Die einen spielen Fußball, die anderen Tennis, manche klettern die Berge hinauf, und ich schreibe eben Geschichtsbücher.“ Eine mehr als abendfüllende Aufgabe. Nach seiner Schätzung sind es 3500 und 4000 Stunden pro Band. Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) im Gemeinderat: „Man kann in Worten gar nicht wiedergeben, welche Leistung dahintersteckt.“ Er habe das Manuskript des zweiten Bandes bereits gesehen und ist wie schon beim ersten Band beeindruckt vom Neuigkeitswert und der Akribie des Niedergeschriebenen. Mit viel Tiefe erfahre man etwas von Menschen, die sich eine Existenz aufgebaut haben. Thomas Loderer: „Ich kann nur wärmstens empfehlen, dass wir dieses Geschenk annehmen.“

Alles begann mit Ansichtskarten

Historisch interessiert war Roland Haase schon immer. Die Initialzündung zur Buchreihe „Unser Ottobrunn und Riemerling“ erfuhr er vor zehn Jahren durch den Leiter des Otto-König-von Griechenland-Museums, Jan Murken. Dieser hatte bereits vor rund 50 Jahren damit begonnen, Ansichtskarten von Ottobrunn und Riemerling zu sammeln. 2012 konstatierte er, dass eine kritische Masse erreicht sei und wollte ein Ansichtskartenbuch mit rund 100 Exemplaren schnüren. Er holte Roland Haase zu Hilfe und fand in ihm die ideale Besetzung. Dieser befasste sich mit den Karten und nahm sich vor, Geschichten hinter den Bildern zu entdecken.

Ein Schlüsselerlebnis erfuhr er kurze Zeit später, als er einen 87-jährigen Zeitzeugen zum ehemaligen Café Danzer interviewte. Das Gebäude existiert nicht mehr, wurde bereits 1970 geschlossen, das Wissen zur Historie schien verloren. Dann aber tauchte das 87-jährige Familienmitglied auf: Josef Danzer. Er sprach den Heimatforscher an. Der Neffe der Inhaber verbrachte im Café Danzer im Prinzip seine Kindheit. seine Eltern besaßen eine Limonadenfabrik in Neubiberg. Knapp 40 Tage nach dem Kennenlernen starb der Interviewpartner und vermachte auf diese Weise im letzten Moment der Gemeinde durch seine Erzählungen sowie geliehene Fotostücke ein Geschenk. Roland Haase: „Wenn ich die Gelegenheit nicht genutzt hätte, wäre Josef Danzers Insiderwissen ein für alle Mal verloren gegangen.“

Roland Haase ist Heimatforscher aus Leidenschaft. © Stäbler/Archiv

Glück bei der Suche nach Zeitzeugen

Also ging der Heimatforscher weiter auf die Suche nach Zeitzeugen, die zu Ansichtskarten Berichtenswertes beitragen konnten und Ottobrunn, aber auch Riemerling im Wandel der Zeiten lebendig werden lassen. Er hatte viel Glück. Das Ergebnis können die Ottobrunner und Riemerlinger in den historischen Bänden nachlesen. „Ich dokumentiere, was die Zeitzeugen an Erinnerungen in ihren Köpfen haben.“ Das Aufsuchen von Archiven, Museen und Ämtern kommt flankierend hinzu. Auch die Gemeindeverwaltung in Ottobrunn ist behilflich.

Viele Erinnerungen zusammengetragen

Roland Haase hat recherchiert und geschrieben, recherchiert und geschrieben. Nach vier Jahren merkte er, dass er schon viel mehr Inhalt zusammen hatte, als in einen Band passen. Also wollte er die chronologische Grenze von 1955 ziehen, als Ottobrunn sich von der Muttergemeinde Unterhaching loslöste. Es kam aber anders. Mehrere Dutzend Ottobrunner und Riemerlinger folgten seinem Aufruf im ersten Band, mit ihren Erinnerungen die Geschichte zu bereichern. Das Echo war überwältigend. Sie brachten daneben auch Fotos und alte Dokumente bei. Allerdings war auch vieles dabei, das chronologisch in den ersten Band gehört hätte. Das ist der Grund, weshalb Band II schon mit dem Jahr 1909 beginnt. Jedes dritte Thema geht auf einen Leservorschlag zurück.

Auch die strenge Fixierung auf Ansichtskarten wurde aufgeweicht, Fotografien andere Art miteinbezogen, um die Vielfalt des Ottobrunner Lebens nicht einzuschränken. Die Auflage des Buches wird bei 2500 Exemplaren liegen. Hier orientiert sich die Gemeinde an der regen Nachfrage des ersten Bandes.