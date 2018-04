Newsblog zu der Waldbrand-Serie um München: Zwei Brände an einem Abend in Waldperlach

Seit Ende März 2017 tobt sich in den Wäldern im Südosten Münchens und im Landkreis München ein Feuerteufel aus. Dutzende Waldbrände sollen auf sein Konto gehen. In unserem Newsblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

Eine Serie von Waldbränden erschüttert den Südosten Münchens und den südlichen Landkreis München seit über einem Jahr.

Die Brände werden um die selbe Jahreszeit an den gleichen Orten mit einem Feuerzeug entfacht. Teilweise mehrfach an einem Tag. 2017 waren es 13 Brände, die der Serie zugerechnet werden.

Die Polizei hat ein Täterprofil erstellen lassen und geht davon aus, das der „mögliche Brandstifter“ erneut zuschlagen wird.

Es gibt eine Belohnung für entscheidende Hinweise auf den Täter von insgesamt 5000 Euro.

+++ Am Mittwoch, 4. April 2018 gegen 21 Uhr wurde durch eine Anwohnerin ein erneuter Brand im Bereich der Putzbrunner Straße / Im Gefilde in München-Waldperlach gemeldet. Schon am Nachmittag brannte es hier. Hier lesen Sie den ganzen Bericht.

Feuerteufel gerät komplett außer Kontrolle: Zwei Brände an einem Abend - Bilder Zur Fotostrecke

+++ Wie die Feuerwehr am Mittwochnachmittag meldete, wütete in Perlach nahe des Friedrich-Panzer-Wegs erneut ein Waldbrand.

Übersichtskarte zu den Waldbränden: Die Spur des Feuerteufels

Auf der Karte finden Sie die Waldbrände aus den Jahren 2017 (hellrot) und 2018 (dunkelrot), sowie das Datum des Brandes.

Chronologie der Brandserie

Im Jahr 2017 gab es laut Polizei insgesamt 13 Brände. Teilweise mehrere an einem Tag. Eine Auswahl:

Samstag, 1. April 2017, 11.50 Uhr, Rauchentwicklung im Wald an der Putzbrunner Straße. Es handelte sich um einen Waldbodenbrand im Bereich einer Neuanpflanzung hinter dem Sportplatz, welcher durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Sonntag, 2. April 2017 gegen 12.40 Uhr, meldete die Feuerwehr, dass auf der Putzbrunner Straße Rauchschwaden und Brandgeruch festgestellt wurden. Nach längerer Absuche konnte die Brandstelle im Wald mittig zwischen der Gerstäckerstraße und der Putzbrunner Straße gefunden werden. Der Brand, der rund 1000 Quadratmeter Waldfläche umfasste, konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Samstag, 8. April 2017, gegen 12 Uhr, brannte im Bereich Grasbrunn eine Freifläche von rund 20.000 Quadratmetern mit hohem trockenem Gras und eine junge Anpflanzung von Lerchen. Dieser Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden und es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Samstag, 8. April 2017, gegen 12.30 Uhr, brannten im Bereich des Oedenstockacher Gangsteigs in Perlach rund 10.000 Quadratmeter einer Junganpflanzung. Der Schaden beläuft sich hier auf rund 5000 Euro. Samstag, 8. April 2017, gegen 19.45 Uhr, stand eine etwa zehn Quadratmeter große kreisförmige Waldfläche an der Schwedensteinstraße in Perlach in Brand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten sich bereits 120 Quadratmeter Waldboden in Brand gesetzt und mussten gelöscht werden. Sonntag, 9. April 2017, gegen 12 Uhr, brannte ein Waldstück im Bereich der Putzbrunner Straße / Im Gefilde in München auf einer Fläche von rund zwei Fußballfeldern.

Sonntag, 9. April 2017, gegen 16.30 Uhr, brannte am Alexisweg in München eine Wald- und Wiesenfläche von rund 200 Quadratmetern. Montag, 10. April 2017 gegen 13 Uhr, brannte es erneut im Bereich Grasbrunn/Keferloh. Rund 11.000 Quadratmeter Jungwald wurden zerstört.

Am 13. April 2017, Gründonnerstag, brannte gegen 15.15 Uhr in Brunnthal rund 25 000 Quadratmeter Jungwald zwischen der A 99 und dem Gewerbegebiet. Die Feuerwehr konnte in letzter Minute das Übergreifen auf ein Wohngebiet verhindern.

Karsamstag, 15. April 2017 brannten gegen 14.45 Uhr rund 2,5 Hektar Jungwald und trockenes Gras in Ödenstockach auf Putzbrunner Flur. Am Montag, 29. Mai 2017 brannte wieder ein Jungwald im Landkreis. Diesmal auf einer Fläche von 3500 Quadratmetern am Pframmerner Weg in Hohenbrunn.

Die Brandserie im Jahr 2018: