Ottobrunner Partymeile lockt 20.000 Besucher an

Von: Volker Camehn

Teilen

Seit 30 Jahren ist das Ottostraßenfest eine beliebte Veranstaltung nicht nur bei den Ottobrunnern. © Volker Camehn

Rund 20.000 Besucher haben beim traditionellen Ottostraßenfest zusammen gefeiert.

Ottobrunn – Kurz vor Ferienschluss nochmal richtig Party machen – die Gelegenheit haben zahlreiche Ottobrunner genutzt, rund 20 000 Besucher zählt Organisatorin Susanne Vordermaier am Sanstag beim traditionellen Ottostraßenfest. Über 80 Aussteller präsentieren sich bei hochsommerlichen Temperaturen auf der Ottostraße, die für das Fest komplett gesperrt wurde zwischen Rosenheimer Landstraße und Mozartstraße. Fakt ist aber auch: 2018 waren es noch über 140 Unternehmen, Vereine und Gewerbetreibende, die hier ihre Produkte angeboten haben.

Für satten Sound am Stand des Vereins Aula Espanola Südost sorgt DJ Jürgen Schütt. © Volker Camehn

Neu dabei ist heuer der Verein Aula Espanola Südost, der sich die „Förderung des Unterrichts der spanischen Sprache für die Kinder der im Vereinsgebiet lebenden Spanier, aber auch die Vermittlung der spanischen Kultur für die hier ansässige Bevölkerung“ auf die Fahnen geschrieben hat. An seinem Stand gibt’s Tapas und Paella. DJ Jürgen Schütt („Mein Künstlername ist DJ Jay S“) aus Ottobrunn sorgt hier für den entsprechenden Sound, nicht unbedingt original spanische Musik, wohl eher was man hier so dafür hält. Mehr Pop-Kost denn Salsa-Spezial. Egal, Schütt kann gut damit leben: „Essen, trinken, Musik hören, es geht doch auch darum, dass die Besucher hier Spaß haben“, betont der 63-Jährige fröhlich, während er am Laptop die Bässe justiert. Und was Spaß macht, das weiß Schütt aus jahrelanger DJ-Erfahrung.

Gekonnt zapft Bürgermeister Thomas Loderer zum Start des Ottostraßenfests das Bierfass an. © Volker Camehn

Musik traditionell und modern

Auch sonst gibt es auf der Ottostaße Sound satt: Zu alteingesessenen Bands wie „Sound of Apogee“, „Bädas Party Power“ oder die „Funny Birds“ steht als Neuzugang heuer auch die Münchner Band „Treibauf“ auf der Bühne. Sie präsentiert einen wilden Tanzmusik-Mix, von Ska bis irischem Trinklied. Selbstverständlich präsentieren sich auch die zahlreichen Vereine der Gemeinde, darunter der Sängerkreis Ottobrunn, die Neubiberger Blaskapelle Harmonie und die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn, der Dirndlverein oder der TSV Ottobrunn. Für Staunen sorgen die Kaunertaler Alphornbläser. In der Tat gilt: Es ist für jeden etwas dabei.

Für Staunen sorgen die Kaunertaler Alphornbläser mit ihren riesigen Instrumenten. © Volker Camehn

Seit 30 Jahren beliebt

Partymeile für einen Tag – das Konzept erfreut sich seit über 30 Jahren großer Beliebtheit. Ein Muss im Terminkalender. So hatte die Gemeinde 2019 das Motto „Mia san ned aus Zugga, mia feiern“ ausgegeben. Hieß: Es gibt es kein schlechtes Wetter, höchstens schlechte (Feier-)Laune. Gegen Corona half das indes nicht: 2020 und 2021 musste die Festivität ausfallen. Die allgemeine Feier-Laune wird befeuert durch das vielfältige Angebot: Der Reiz dieser Veranstaltung liegt denn auch in ihrem Kontrastprogramm. Es gibt an zahlreichen Ständen Informationen und auch für Kinder jede Menge Unterhaltung, dazu zahlreiche Schmankerl, das kulinarische Angebot reicht von Kuchen über Fingerfood zu Grillfleisch bis hin zu Steckerlfisch.

Die Freiwillige Feuerwehr Ottobrunn gibt beim Tag der offenen Tür Einblicke in ihre Arbeit. © Volker Camehn

Zum Ottostraßenfest lädt die Freiwillige Feuerwehr Ottobrunn auch diesmal wieder zum „Tag der offenen Tür“ ein. Alle Interessierten können sich hier über die Arbeit der Feuerwehrleute, deren Ausrüstung, Löschfahrzeuge und Einsätze informieren. Jürgen Schütt hat jetzt mal kurz Pause, plaudert mit Freunden und Bekannten, er ist hier gut vernetzt. Er nimmt ein Schluck spanisches Bier. „Kann man trinken“, lacht er. „Aber eigentlich bin ich ja Beck’s-Trinker.“