82-Jährige demoliert beim Überholen vier Autos und verletzt sich

Von: Günter Hiel

Der Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro, so die Polizei (Symbolbild) © Symbolfoto: dpa

Eine 82-Jährige hat in Ottobrunn mit ihrem Kia einen Audi überholt - gerade als der links abbiegen wollte; und hat damit eine Kettenreaktion ausgelöst.

Ottobrunn - Am Freitag gegen 13.40 Uhr ist ein Augsburger (57) mit seinem Audi auf der Münchner Straße durch Ottobrunn gefahren. Hinter ihm eine 82-Jährige aus dem Landkreis München in ihrem Kia. Der Augsburger wollte laut Polizei nach links in eine Einfahrt abbiegen - genau in dem Moment setzte die alte Dame im Kia zum Überholen an.

Kia-Fahrerin verliert Kontrolle und prallt noch gegen geparkte Pkw

Der Audi erwischte den Kia links an der Seite, die Fahrerin verlor die Kontrolle und prallte mit ihrem Wagen gegen einen geparkten VW. Der VW wiederum wurde noch auf einen geparkten Ford geschoben. So summiert sich der Schaden auf rund 30.000 Euro.

Mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Die 82-Jährige klagte über Schmerzen im Knie. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.