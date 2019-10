88-Jährige läuft los - Auto kann nicht mehr bremsen

Randale am S-Bahnhof Pullach: 20-Jähriger schlägt und bespuckt Polizisten

Völlig betrunken hat ein 20-Jähriger am Donnerstag am S-Bahnhof Pullach randaliert. Sein Pech: Ein Polizist, der zufällig am Bahnsteig war, erwischte den Randalierer.