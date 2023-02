Beim Einparken: 93-Jähriger kippt mit Auto auf Gehsteig

Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Freitag in Ottobrunn gekommen. Ein 93-Jähriger wurde dabei verletzt. © Friso Gentsch

Ottobrunn - Der 93-Jährige wollte laut Polizeibericht am Freitag, gegen 10:30 Uhr, mit seinem Auto rückwärts auf einen Parkplatz an einem Bürogebäude in der Alten Landstraße in Ottobrunn einparken. Der Parkplatz liegt etwa einen halben Meter höher als der danebenliegende Gehweg. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr verlassen und musste durch Helfer befreit werden. Er wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Klinikum. Der Schaden am Fahrzeug beträgt 5000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

mm