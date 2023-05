Wohnungen und Café: Altes Hotel mit neuer Seele

Von: Marc Schreib

Das ehemalige Hotel Pazific im neuen Outfit: Im Erdgeschoss ist das Restaurant Pazifik mit Bäckerei Brot & Seele eingezogen. Darüber befinden sich Wohnungen, in denen Flüchtlinge untergekommen sind. © Marc Oliver Schreib

Das ehemalige Hotel Pazific in Ottobrunn hat seine neue Bestimmung gefunden. Im Erdgeschoss ist ein gastronomischer Betrieb eingezogen. In den oberen Stockwerken leben ukrainische Flüchtlingsfamilien.

Ottobrunn – Der große Ozean ist im Namen erhalten geblieben. Nur aus dem Schlussbuchstaben C ist ein K geworden. Und auch die Form des Entrees mit dem Tonnendach erinnert an das alte Hotel Pazific an der Rosenheimer Landstraße, direkt neben der Commerzbank. Im Erdgeschoss ist nach fünf Jahren des Stillstandes schon im Januar ein gastronomischer Betrieb eingezogen mit den Angeboten Pazifik Brot & Seele Pizza & Grill sowie Eiscafé, Konditorei und Bäckerei.

Familien, Ehepaare und Mütter mit Kindern

Die ehemaligen Hotelzimmer sind neuen familientauglichen Wohnungen gewichen. Eingezogen sind ukrainische Flüchtlingsfamilien. Laut Landratsamt haben hier derzeit 56 Personen eine Bleibe gefunden. Mit Ausnahme von zwei Personen (Partner von ukrainischen Flüchtlingen) haben alle die ukrainische Staatsangehörigkeit. Es handelt sich ausschließlich um Familien, Ehepaare und Mütter mit Kindern. Das entspricht den Vorstellungen des Ottobrunner Gemeinderates. Sämtliche Befürchtungen von Bürgern, dass sich dieser Ottobrunner Abschnitt zu einem Brennpunkt entwickeln könnte, haben sich damit in Luft aufgelöst. Im Gegenteil: Der Vandalismus und die wilden Partys auf dem lange Zeit verwaisten Grundstück haben aufgehört.

Der gelbe Anstrich mit aufgehender Sonne vor der Fassade ist einem vornehmeren Anthrazitschwarz gewichen, das viele Glas als Zeichen der Transparenz hat man beibehalten. Fertig sind die baulichen Maßnahmen an der Immobilie aber noch lange nicht. Das erzählt Immobilienbesitzer Rainer K. (57), der seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Die Tiefgarage ist noch mit einer Plane verhängt, und auch die Räumlichkeiten des ehemaligen Clubs Bananas sind noch nicht fit für eine Nutzung, welcher Art sie auch immer sein wird.

Eigentümer sehr zufrieden mit Bewohnern

Der Eigentümer ist sehr zufrieden mit der Entwicklung seit dem Einzug der Flüchtlinge vor einem Dreivierteljahr. Die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt laufe ausgezeichnet, und auch über die neuen Mieter spricht Rainer K. herzliche Worte. „Wir haben in dieser Immobilie den geringsten Verschleiß. Für mich als Besitzer und Betreiber ist das entscheidend.“ Seine Erwartungen seien bei Weitem übertroffen worden, bei den Flüchtlingen sei der Integrationswunsch groß, „und wir leisten den Support, damit sie einen guten Start haben“. In Reminiszenz an die pazifische Strandatmosphäre wurden Palmen ins Treppenhaus gebracht. Die Bewohner kümmern sich, gießen die Pflanzen und wollen laut Eigentümer ein schönes gepflegtes Haus.

Süße Schmankerl gibt es im neu eröffneten Café am Nachmittag. Abends kann man hier balkanisch essen gehen. © Marc Oliver Schreib

Kaffee am Nachmittag, Gegrilltes am Abend

Das Publikum im Restaurant und im Café ist gemischt, die tägliche Öffnungszeiten dauern von 6 bis 22 Uhr. Am Nachmittag Kaffeekränzchen mit Bananen- und Preiselbeerkuchen, und mittags sowie abends kommen alle diejenigen, die gerne balkanisch essen gehen – einschließlich den Mietern des Hauses. Hier taucht in Ansätzen wieder so etwas wie ein Hotelcharakter auf. Cevapcici und Pljeskavica und griechischer Salat, die Küche mit Börek, Baklava und gefüllten Backwaren ist übersichtlich gestaltet und schmeckt sehr gut. Im Lokal, das von sechs Mitarbeitern betrieben wird, sind ausreichend Plätze vorhanden – auch draußen kann man sich hinsetzen. Der Abstand zur Rosenheimer Landstraße ist groß genug, um nicht durch den Lärm gestört zu werden.

Rainer K. hebt das unkomplizierte Prozedere mit dem Pächter hervor. Weitere Interessenten – ein Fitnesscenter, Metzgerei und Bäckerei sowie ein Steakrestaurant – hatten sich zurückgezogen. Für Familie K. spielen die Rentabilität und die Wirtschaftlichkeit eine große Rolle. Die Eigentümer legen aber auch Wert auf eine angemessene soziale Rücksicht und auf Immobilien, die sich in die Umgebung einfügen.

In nächster Nähe, an der Rosenheimer Landstraße 120, auf dem ehemaligen Johannitergrundstück, sollen ebenfalls Flüchtlinge unterkommen. Die Fertigstellung der Unterkunft auf dem Grundstück verzögert sich allerdings etwas. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Containerfirma rechnet das Landratsamt derzeit nicht mit einer Fertigstellung vor September.