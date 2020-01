Bewohner fliehen vor Flammen in sechsstöckigem Haus: Großeinsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr rückt in Ottbrunn zu einem Großeinsatz an.

Schwarze Rauchwollken über Ottbrunn

von Günter Hiel schließen

Eine Wohnküche in einem sechsstöckigen Haus in Ottobrunn ist am Mittwochnachmittag ausgebrannt. Der Bewohner wurde verletzt, meldet die Feuerwehr.