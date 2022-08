Immer mehr Bedürftige an den Tafeln - Caritas schlägt Alarm: „Wir sind am Limit“

Oft Retter in der Not sind die Ehrenamtlichen des Caritas-Tischs-Südost. Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer (5.v.l.) machte sich jetzt ein Bild von der Arbeit der Helfer.

Steigende Lebensmittel- und Energiepreise

Ausgelastet war der Caritas Tisch Süd-Ost im Landkreis München schon lange. Doch durch die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise sowie eine hohe Zahl an Geflüchteten aus der Ukraine steigt die Zahl der Betroffenen wöchentlich.

Landkreis - Derzeit werden laut Caritas 450 Menschen versorgt, knapp die Hälfte davon seien Kinder. „Unsere Kapazitäten sind erschöpft und wir sind leider am Limit – wir haben nicht genug Lebensmittel, nicht mehr Helfer und nicht mehr Lagerraum, um dieses Zusatzangebot für noch mehr Menschen in Not zu stemmen“, erklärt Antje Spilsbury, stellvertretende Kreisgeschäftsführung der Caritas. „Das gilt für alle unsere Lebensmittelausgaben im Landkreis. Ohne das große Engagement von unseren Ehrenamtlichen könnten wir vielen Menschen nicht helfen – und ohne Spenden, auf die wir dringend angewiesen sind, auch nicht.“

Landtagsabgeordnete Schreyer hält Lage für bedenklich

Kürzlich machte sich auch Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer an einem Ausgabefreitag selbst ein Bild von der schwierigen Situation, sprach mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und bedankte sich für das Engagement. „Die Ehrenamtlichen hier leisten tolle Arbeit. Ich finde es aber schon sehr bedenklich, dass es in unserer reichen Gesellschaft immer mehr Menschen gibt, die auf die Tafeln angewiesen sind“, sagte Schreyer.

Seit über 15 Jahren gibt es den Caritas-Tisch Süd-Ost, mit über 100 ehrenamtlichen Helfern an den Ausgabestellen Aying, Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Ottobrunn.

mm