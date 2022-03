Gaststätte bis auf Weiteres geschlossen: Brauerei sucht neuen Wirt fürs „Ayinger“

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Gute bayerische Küche gab es im Ayinger am Ottobrunner Rathausplatz. Jetzt muss man sich gedulden. Im Frühsommer soll aber nicht nur ein neuer Pächter gefunden sein, sondern das _Wirtshaus auch schon wieder öffnen. © Msc

Die Brauerei Aying sucht einen neuen Wirt für die Gasstätte „Ayinger“ am Rathausplatz in Ottobrunn. Wie Brauerei-Direktor Helmut Erdmann auf Merkur-Nachfrage bestätigt, ist der Vertrag mit dem bisherigen Pächter Markus Grenzdörffer ausgelaufen.

Ottobrunn – Zu den genauen Gründen will sich Erdmann nicht äußern, Grenzdörffer wolle sich aber wohl auf sein zweites Wirtshaus, die Traditionsgaststätte „Tannengarten“ in München-Sendling konzentrieren. Den „Tannengarten“ hatte Grenzdörffer erst vor wenigen Jahren übernommen. Das Wirtshaus wird derzeit renoviert und soll, so heißt es auf der Homepage, heuer im März wieder eröffnen.

Auch das „Ayinger“ im Wolf-Ferrari-Haus ist bis auf Weiteres geschlossen. Erdmann hofft jedoch, dass das Wirtshaus noch im Verlauf des Frühjahrs, spätestens im Frühsommer wieder eröffnet werden kann. „Wir sind im Gespräch mit mehreren Intereressenten“, sagt er. Darunter seien „sehr interessante Wirte“.

Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Ottobrunn: Neuer Wirt fürs Ayinger gesucht - Gute Wirte schwer zu finden

Nach zwei Jahren Pandemie mit den erheblichen Auswirkungen auf den Hotel- und Gaststättenbereich sei es durchaus nicht selbstverständlich, Wirte zu finden, die eine Gaststätte neu übernehmen wollen, betont Erdmann. Umso erfreulicher ist es aus seiner Sicht, dass sich gleich mehrere Gastronomen um das „Ayinger“ bemühen.

Allerdings sei das Wirtshaus im Wolf-Ferrari-Haus auch eine „wirklich spannende Aufgabe“ für einen Pächter. Schließlich gelte es nicht nur, eine große Gaststätte samt großen Biergarten und fünf Kegelbahnen im Keller zu bewirtschaften, sondern auch die gastronomischen Herausforderungen des Wolf-Ferrari-Hauses als Tagungszentrum und Kulturbetrieb zu bewältigen.

Ayinger-Gaststätte in Ottobrunn bei München: Belebung für Kultur durch das Wirtshaus wäre gut

Kein Wunder, dass deshalb auch Wolf-Ferrari-Haus-Leiter Horst Frank hofft, dass das Wirtshaus schnellstmöglich wieder eröffnet. „Die Gaststätte sorgt für eine Belebung unseres Hauses. Deshalb brauchen wir schnell einen neuen, guten Pächter.“ Derzeit versuche man den Kultur- und Tagungsbetrieb, was die Gastronomie anbetrifft, provisorisch am Laufen zu halten. „Unser Haus kann Getränke zur Verfügung stellen, und den Firmen schlagen wir für Tagungen vor, den Dienst von Caterern in Anspruch zu nehmen“, erzählt Frank. Aber mehr könne man nicht leisten. Deshalb sei es dringend notwendig, wieder eine echte Gastronomie im Haus zu haben.