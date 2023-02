Beifahrerin macht Autotür auf - Schwangere Radlerin knallt dagegen

Rettungseinsatz

Von Günter Hiel schließen

Beifahrerin öffnet Autotür, Radlerin knallt dagegen. Besonders fatal in diesem Fall am Donnerstag in Ottobrunn: Die Radlerin ist schwanger.

Ottobrunn - Eine schwangere Radfahrerin ist am Donnerstag in Ottobrunn gegen eine sich plötzlich öffnende Autotür geprallt und schwer gestürzt. Der Unfall passierte gegen 10 Uhr auf der Ottostraße.

24-jährige Ottobrunnerin radelt auf dem Gehsteig

Laut Polizei hatte die 23-jährige Münchnerin als Beifahrerin in einem Wagen die Autotür geöffnet - und die 24-Jährige aus Ottobrunn war mit ihrem Fahrrad dagegen geprallt. Sie war auf dem Gehsteig geradelt, was in dem Bereich verboten ist, sagt die Polizei.

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Die junge Frau erlitt Prellungen. Um die 24-Jährige genauer zu untersuchen, gerade in Hinblick auf ihre Schwangerschafft, wurde sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.