Beim Gassi-Gehen mit den Hunden von Kleintransporter angefahren

Von: Günter Hiel

Zur Stelle: ein Polizeifahrzeug (Symbolfoto). © Daniel Karmann/dpa

Mit seinen Hunden war ein 69-jähriger Ottobrunner unterwegs, als er am Dienstag im Ort von einem Kleintransporter angefahren worden ist.

Ottobrunn - Am Dienstag gegen 9.30 Uhr war ein 69-jähriger Ottobrunner mit seinen Hunden an der Ecke Ottostraße/Schützenstraße in Ottobrunn unterwegs. Gleichzeitig wollte ein 47-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg mit seinem Kleintransporter nach links in die Ottostraße abbiegen.

Fußgänger wird zum Glück nur leicht verletzt

Dabei streifte der Wagen den Ottobrunner, meldet die Polizei. Zum Glück sei der Unfall noch recht glimpflich ausgegangen: Der Ottobrunner erlitt Abschürfungen am Ellenbogen und klagte über Schmerzen an der Hüfte. Er wollte selbst zum Arzt gehen. Den Hunden ist nichts passiert.