Betrunken und ohne Führerschein: Motorradfahrer baut Unfall und verletzt sich leicht

Von: Anna Liebelt

Teilen

Der Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht an der Hand. © dpa

Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag, 23. April, in Ottobrunn auf einen Pkw aufgefahren und anschließend gestürzt. Laut Polizei war der Mann alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs.

Ottobrunn - Ein 52-jähriger Mann war am Sonntag, 23. April, gegen 13.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Rosenheimer Landstraße in südlicher Richtung unterwegs, als ein vor ihm fahrendes Auto verkehrsbedingt zum stehen kam. Laut Polizei erkannte dies der Motorradfahrer aus dem südlichen Landkreis zu spät. Er fuhr dem Pkw auf, stürzte dabei und verletzte sich laut Beamten leicht an der Hand.

Ermittlungen ergeben Unfallursache

Wie die Polizei weiter mitteilte, führten die Beamten zur Klärung der Unfallursache einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab rund ein Promille. Zudem stellte die Polizei fest, dass der Mann keinen Führerschein für das Leichtkraftrad besitzt. Nachdem der 52-Jährige vom Rettungsdienst behandelt wurde, musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten.

Kein unerheblicher Schaden

Laut Polizei beläuft sich der Schaden am Motorrad auf circa 1500. Auch der Pkw wurde bei dem Unfall beschädigt. Hier schätzen die Beamten den Schaden auf 1000 Euro.